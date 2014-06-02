  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۲ خرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۲۰

محمدرضا داورزنی:

امضای تفاهم‌نامه با باشگاه ورونا به ارتقای سطح والیبال ایران کمک می‌کند

امضای تفاهم‌نامه با باشگاه ورونا به ارتقای سطح والیبال ایران کمک می‌کند

رئیس فدراسیون والیبال ایران پس از امضای تفاهم‌نامه با باشگاه ورونا ایتالیا گفت: هدف‌مان از امضای تفاهم نامه همکاری با باشگاه ورونا کمک به ارتقای سطح والیبال ایران و آماده کردن زمینه حضور بازیکنان کشورمان در لیگ‌های معتبر اروپایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی پس از بازدید از باشگاه ورونای ایتالیا، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: به دعوت مسئولان این باشگاه به ایتالیا سفر کردم تا هم مسابقه دوم تیم ملی در لیگ جهانی را از نزدیک تماشا کنم و هم مذاکراتی با مسئولین باشگاه ورونا برای امضای تفاهم‌نامه همکاری داشته باشیم.

وی ادامه داد: هدف از امضای این تفاهم‌نامه کمک به والیبال ایران است تا هم زمینه حضور بازیکنان کشورمان در لیگ‌های معتبر اروپایی را فراهم کنیم و هم مقدمات سرمایه گذاری باشگاه ورونا روی استعدادهای والیبال کشورمان آماده شود.

رئیس فدراسیون والیبال ایران تاکید کرد: برنامه‌مان این است روی نسل جوان والیبال ایران به گونه‌ای سرمایه‌گذاری کنیم که هم پشتوانه‌ای برای آینده تیم ملی باشند و هم فرصتی برای بازی کردن در لیگ‌های اروپایی داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه آینده خوبی برای والیبال ایران پیش‌بینی می‌کند، گفت: همکاری با باشگاه ورونا می‌تواند کمک زیادی به ارتقای سطح والیبال کشورمان در آینده کند.

داورزنی همچنین گفت: مسئولان باشگاه ورونا هم در آینده به ایران سفر می‌کنند تا از نزدیک با امکانات و ظرفیت‌های والیبال کشورمان آشنا شوند و استعدادهای والیبال ایران را بررسی کنند.

کد مطلب 2303934

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها