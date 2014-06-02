به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی پس از بازدید از باشگاه ورونای ایتالیا، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: به دعوت مسئولان این باشگاه به ایتالیا سفر کردم تا هم مسابقه دوم تیم ملی در لیگ جهانی را از نزدیک تماشا کنم و هم مذاکراتی با مسئولین باشگاه ورونا برای امضای تفاهمنامه همکاری داشته باشیم.
وی ادامه داد: هدف از امضای این تفاهمنامه کمک به والیبال ایران است تا هم زمینه حضور بازیکنان کشورمان در لیگهای معتبر اروپایی را فراهم کنیم و هم مقدمات سرمایه گذاری باشگاه ورونا روی استعدادهای والیبال کشورمان آماده شود.
رئیس فدراسیون والیبال ایران تاکید کرد: برنامهمان این است روی نسل جوان والیبال ایران به گونهای سرمایهگذاری کنیم که هم پشتوانهای برای آینده تیم ملی باشند و هم فرصتی برای بازی کردن در لیگهای اروپایی داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه آینده خوبی برای والیبال ایران پیشبینی میکند، گفت: همکاری با باشگاه ورونا میتواند کمک زیادی به ارتقای سطح والیبال کشورمان در آینده کند.
داورزنی همچنین گفت: مسئولان باشگاه ورونا هم در آینده به ایران سفر میکنند تا از نزدیک با امکانات و ظرفیتهای والیبال کشورمان آشنا شوند و استعدادهای والیبال ایران را بررسی کنند.
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