به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین با تسلیت به خانواده کامیار سعادت - عکاس ورزشی - که روز دوشنبه پس از سالها دست و پنجه نرم کردن با سرطان به دیار باقی شتافت، اظهار داشت: خانواده من با عکس های کامیار زندگی می کردند. او یکی از عکاسانی بود که در تمام رویدادهای ورزشی که من در آن حضور داشتم حاضر بود و در شادی ها و غم ها لحظات را به تصویر می کشید.

وی افزود: متاسفانه عکاسان و خبرنگاران ورزشی هم مثل پیشکسوتان فوتبال مظلوم هستند و هیچکس از آنها حمایت نمی کند. تا وقتی زنده هستند هیچکس سراغشان را نمی گیرد و با سختی زندگی می کنند. کامیار سعادت هم یکی از این عکاسان بود که پاک و سالم زندگی کرد اما در سالهای پایانی عمرش هیچکس به دادش نرسید.

علی پروین در ادامه خاطر نشان کرد: سعادت سختی های زیادی کشید و سالها با بیماری دست و پنجه نرم کرد. او وصیت هایی داشت که باید به آن عمل کنیم. هر کاری از دستم بربیاید برای انجام وصیت های او انجام خواهم داد. من زندگی ورزشی ام را مدیون او هستم. عکس هایی که کامیار از من می گرفت همیشه روی صفحه اول روزنامه های ورزشی بود. خانواده من هم مدیون این عکاس هستند.