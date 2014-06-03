به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر پرویزی صبح امروز در آئین تجلیل از جانبازان شاغل در استانداری که در محل دفتر استاندار برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام(ره) و با اشاره به فداكاري‌، ‌شجاعت و آزادگي شهدا و جانبازان در سخت ‌ترين و حساس ‌ترين شرايط كشور گفت: دلاوري‌ها و از خود گذشتگي‌های جانبازان هشت سال دفاع مقدس همواره موجب عزت و اقتدار نظام اسلامي بوده است.

وی اظهار داشت: وظيفه امروز همه ما تكريم و زنده نگه داشتن ياد شهدا و جانبازان است و در این راستا توجه ویژه نظام اسلامی و دولت به حل مشکلات این عزیزان باید بیشتر شود.

نماينده عالي دولت در خراسان شمالی تصریح کرد: زنده نگه داشتن دلاوري هاي جانبازان هشت سال دفاع مقدس را تكليف و وظیفه خود می دانیم و معتقدیم که تكريم از خانواده جانبازان بايد در اولويت قرار گيرد.

وي با اشاره به اینکه دولت تدبير و اميد مصمم به اجراي قانون حمايت از ايثارگران است اظهار داشت: جناب آقاي دكتر روحاني كه خود ایشان نقش بسزايي در دوران هشت سال دفاع مقدس داشته، نگاه ويژه اي به موضوع ايثارگران دارد.

پرويزي براي جانبازان، آزادگان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و خانواده هاي معظم آنان آرزوي توفيق، سلامتي و سربلندي کرد و گفت: باید تلاش کنیم تا با زنده نگهداشتن فرهنگ ایثار و شهادت، خاطره ایثارگری های رزمندگان غیور اسلام را برای همیشه تاریخ زنده نگهداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، در پايان اين آئين، استاندار خراسان شمالی از 11 نفر از جانبازان شاغل در استانداري با اهدای لوح تقدیر و یک دستگاه تصفیه آب، تجليل کرد.