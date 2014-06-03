به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از طرف مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی «مجید طبیب زاده» به عنوان سرپرست اداره امور فرهنگی ،مطبوعات وتبلیغات اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مرکزی منصوب شد.

در این حکم آمده است،با عنایت به مصوبه جلسه کمیسیون تحول اداری مورخ8/3/1393 ونظر به تجربیات ،توانمندی وسوابق متعهدانه جنابعالی به عنوان سرپرست سرپرست اداره امور فرهنگی ،مطبوعات وتبلیغات اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مرکزی منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال واستفاده از ظرفیت های بالقوه فرهنگی استان در انجام وظایف محوله موفق وموید باشید.