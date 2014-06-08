به گزارش خبرگزاری مهر، اورگرانده با 50 زمین و 2400 هنرآموز در نظر دارد چین را تبدیل به کشوری کند که در آینده به رقابتهای جهانی راه پیدا می‌کند.

رقابتهای جام جهانی از 12 ژوئن (23 خرداد) آغاز می شود و قناری های برزیل، کانگوروهای استرالیایی، فیل های ساحل عاج ، عقاب های نیجریه و سه شیرهای انگلستان در این دوره از رقابتا حضور دارند. البته جای اژدهای چینی در این رقابتها خالی است و تیمی که تنها یک بار به رقابتهای جام جهانی صعود کرده در حال حاضر در رده بندی فیفا پایین تر از تیم های بوتسوانا، استونی، کنگو و کشور کوچک قطر قرار دارد.

"فرناندو سانچز سیپیتریا" ، بازیکن پیشین تیم ملی اسپانیا، که در حال حاضر به عنوان مدیر مدرسه فوتبال بین‌المللی اورگرانده در استان گوانگدونگ فعالیت می‌کند، گفت: این رویای ماست. این چیزی است که ما برای رسیدن به آن تلاش می‌کنیم.

بر پایه گزارش تلگراف، نام این آکادمی فوتبال برگرفته از تیم گوانگژو اورگرانده است که به عنوان قهرمانی آسیا رسید. این آکادمی جوانان از سال 2012 گشایش یافت و نقش مهمی در طرح پکن برای دستیابی به اقتدار فوتبالی و علاوه بر آن اقتدار اقتصادی بازی خواهد کرد.

"شی جینپینگ"ف رئیس جمهور چین، یکی از کسانی خواهد بود که در ماه ژوییه و در دیدار پایانی رقابتهای جام جهانی در ماراکانا واقع در ریو دو ژانیرو حضور خواهد داشت. از وی به عنواتن یک طرفدار فوتبال یاد می شود و رسانه های داخلی از امیدهای وی برای میزبانی جام جهانی خبر داده اند.