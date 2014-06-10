ساخت دستگاه پرتابگر سلولی توسط محققان ایرانی/ جداسازی دقیق بافت برای اولین بار در دنیا

محمد شکوهی فر، طراح و سازنده دستگاه پرتابگر سلولی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دستگاه پرتابگر سلولی خودکار برای اولین بار در جهان جهت به روز رسانی فعالیت های پژوهشی در حوزه علوم پایه و جونده شناسی پا به عرصه وجودی خویش گذاشته است در سال 1389 بنا به سفارش مرکز جونده شناسی دانشگاه فردوسی مشهد ، پژوهشی تحت عنوان ساخت این دستگاه آغاز شد.

وی افزود: دستگاه پرتابگر سلولی، دستگاهی است که محلول حاوی مغز استخوان موش و هر نوع جونده دیگر را با سرعت، زاویه و شتاب خاص در آزمایشات سلولی طوری پرتاب می کند که بافت سلولی از هم جدا نشود.

شکوهی فر در خصوص عملکرد دستگاه پرتابگر سلولی گفت: دستگاه محلول حاوی مغز و استخوان جونده را درون سرنگ قرار داده و این دستگاه با سرعت پرتابی مورد تایید دانشگاه عمل پرتاب را با فاصله قابل تنظیم و نیز زاویه قابل تنظیم انجام می دهد.

وی با بیان اینکه تاکنون دستگاه پرتابگر سلولی و جود نداشت و جداسازی بافت سلولی جوندگان به صورت دستی و با خطای فراوان انجام می شده عنوان کرد: محلول حاوی مغز و استخوان موش یا هر جونده دیگر توسط این دستگاه، با یک سرعت، فاصله و زاویه ای خاص طوری پرتاب می شود که ضمن عدم آسیب هسته سلول، بافت سلولی آن به صورت میکروسکوپیک از هم باز شده و پژوهشگر به کوروموزوم اصلی آن دست پیدا می کند که این امر ابتدای تحقیق روی بافت سلولی جونده برای کاربر آزمایشگاه است.

وی افزود: اگر در آزمایشها کروموزوم اصلی بافت های سلولی پاره شوند، سلول مرده به حساب می آید که با استفاده از دستگاه پرتابگر سلولی، بافت های سلولی از هم جدا می شود اما پاره نمی شود و امکان دستیابی به کروموزوم اصلی را نیز ایجاد می کند.

شکوهی فرد با بیان اینکه دستگاه پرتابگر سلولی که در لقاح مصنوعی کاربرد دارد، گفت : بازار هدف دستگاه پرتابگر سلولی مرکز تحقیقات جونده شناسی، علوم دامی است.

وی گفت: ساخت دستگاه پرتابگر سلولی که ایده پروری آن از دانشگاه فردوسی مشهد بوده اکنون به ثبت اختراع رسیده و تنها در دو مرکز تحقیقاتی مستقر در مشهد وجود دارد.