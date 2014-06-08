440 حجاج از اردبیل امسال به حج تمتع اعزام می شوند/ انجام معاینات پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، داود هادی عصر یکشنبه در پایان طرح معاینات پزشکی حجاج اردبیلی اضافه کرد: این تعداد در قالب چهار کاروان به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.
وی با بیان اینکه براین اساس معاینات پزشکی کاروانهای حج تمتع امسال در درمانگاه جمعيت هلال احمر اردبيل انجام به پایان رسیده است، تاکید کرد: هر سال زائران و عوامل اجرایی کاروانها برای تایید سلامتی جسم و روان توسط پزشکان مرکز پزشکی حج و زیارت استان معاینه و ویزیت میشوند.
معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر استان تصریح کرد: معاینات پزشکی کاروانهای حج تمتع به مدت شش در درمانگاه این نهاد انجام و حجاج بيتالله الحرام توسط دو پزشک مجموعه کاروانها، پزشك متخصص قلب و روانپزشک معاينه شدند.
وی تاکید کرد که: در این معاینات علاوه بر انجام آزمایش حجاج، در صورت نیاز نوار قلب، اکو و تست ورزش نیز انجام گرفت که در پایان نتايج معاينات به مرکز پزشکی حج و زیارت اعلام خواهد شد.
به گفته هادی در طرح پزشکی حجاج علاوه معاینات تخصصی، تزریق واکسن مننژیت برای تمام زائران و عوامل اجرایی الزامی است.
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