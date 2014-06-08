440 حجاج از اردبیل امسال به حج تمتع اعزام می شوند/ انجام معاینات پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، داود هادی عصر یکشنبه در پایان طرح معاینات پزشکی حجاج اردبیلی اضافه کرد: این تعداد در قالب چهار کاروان به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه براین اساس معاینات پزشکی کاروان­های حج تمتع امسال در درمانگاه جمعيت هلال احمر اردبيل انجام به پایان رسیده است، تاکید کرد: هر سال زائران و عوامل اجرایی کاروان‌ها برای تایید سلامتی جسم و روان توسط پزشکان مرکز پزشکی حج و زیارت استان معاینه و ویزیت می‌شوند.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر استان تصریح کرد: معاینات پزشکی کاروان­های حج تمتع به مدت شش در درمانگاه این نهاد انجام و حجاج بيت­الله الحرام توسط دو پزشک مجموعه کاروان­ها، پزشك متخصص قلب و روان­پزشک معاينه شدند.

وی تاکید کرد که: در این معاینات علاوه بر انجام آزمایش حجاج، در صورت نیاز نوار قلب، اکو و تست ورزش نیز انجام گرفت که در پایان نتايج معاينات به مرکز پزشکی حج و زیارت اعلام خواهد شد.

به گفته هادی در طرح پزشکی حجاج علاوه معاینات تخصصی، تزریق واکسن مننژیت برای تمام زائران و عوامل اجرایی الزامی است.