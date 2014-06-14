۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۵۷

جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز شنبه در بازار 965 هزار و 700 تومان، طرح قدیم 962 هزار تومان، نیم سکه 485 هزار تومان، ربع سکه 285 هزار تومان و سکه گرمی 187 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 98 هزار و 200 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1276 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3242 تومان، هر یورو را 4415 تومان، هر پوند را 5500 تومان و هر درهم امارات را 885 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در شنبه

(قیمت ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 965700
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 962000
نیم سکه 485000
ربع سکه 285000
1 گرمی 187000
هر گرم طلای 18 عیار 98200
نوع ارز  
دلار 3242
یورو 4415
پوند 5500
درهم 885

 

 

 

