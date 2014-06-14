امکانات ورزشی با عدالت توزیع شود/ تعیین تکلیف هیئتهای راکد چالوس

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمد حسینی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای ورزشی شهرستان بیان داشت: در توزیع امکانات و تجهیزات ورزشی باید کل شهرستان را در نظر گرفت وبراساس پراکندگی جمعیت آن را توزیع کرد.

معاون فرماندار چالوس با تشکر از جامعه ورزش آن را نهاد مردمی دانست و گفت: این سازمان مردم نهاد در بحث ورزش شهرستان خوب وارد عمل شده و کار می کند و کمک های زیادی در رونق بخشیدن به ورزش کرده است.

وی در خصوص هیئت های راکد گفت: باید تکلیف هیئتهای که فعالیت ندارند و راکد هستند و فقط نام هیئت را یدک می کشند مشخص شود.

محمدحسینی هدف از این شورا را وحدت بیان کرد و افزود: با پیگری و وحدت لازم می توان سرانه ورزشی را بالا برد که این امر هم با ایجاد فضای تعامل دوطرفه بیشتر بین مسئولین است.

وی در خصوص بحث جام رمضان گفت: دو مقوله که باید توجه شود یکی دغدغه های فرهنگی و داوری است و دیگری بحث ساعت خروج ورزشکاران ازسالن و اتفاقات حواشی آن است.

معاون فرماندار چالوس گفت: می توانیم جوانان را در قالب ورزش به مسائل فرهنگی سوق دهیم و در ایام تعطیلات باید بیشتر توجه کنیم.

سلیمان رضوی سرپرست اداره ورزش وجوانان چالوس گفت : در نشستی که فرماندار با تمام مسئولین هیئتها برگزار کرد باعث فعالیت و حرکت بیشتر و بهتر هئیتها شد ولی هنوز بعضی از آنان راکد هستند و فعالیت خاصی ندارند که باید تکلیف آنان مشخص شود.

رضوی با اشاره به سالن طبقاتی ولایت آن را نمونه استانی قلمداد کرد و گفت: این سالن مانند یک دانشگاه است که هزاران نفر را در خود جا داده است.

حجت الاسلام اسفندیاری رئیس اداره تبلیغات اسلامی چالوس خواستار وسعت حوزه فعالیت شورای ورزشی چالوس شد وگفت: با توجه به اینکه یکی از خواسته های جوانان، ورزش است باید توجه بیشتری به امکانات ورزشی داشته باشیم و ترویج فرهنگ ورزشی بین جامعه از ضروریات است.

اسفندیاری خواستار تشکیل هئیت مذهبی ورزشکاران شد و گفت: با تشکیل این هیئت می توان تمامی کارهای فرهنگی مذهبی شهر را پوشش داد.

صابر سام عضو شورای بخش مرکزی گفت: جام رمضان تنها مسابقاتی است که سالانه برگزار می شود وحذف این مسابقات پیامدهای زیادی به دنبال دارد چون بیشتر ورزشکاران ومردم هرسال منتظر برگزاری این مسابقات هستند.

خدیجه سام رئیس شورای شهر مرزن آباد با اشاره به مشخص شدن تکلیف اداره مستقل ورزش وجوانان مرزن آباد گفت: جایگاه ورزش بانوان در مرزن آباد کم است وبا توجه به استقبال مردم مکان کافی در اختیار این قشر از مردم نیست.