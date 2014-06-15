«وقتی که بچه بودم» در جشنواره انسی فرانسه نمایش داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هشتمین جشنواره انسی از 19 تا 24 خرداد 93 (9 تا 14 ژوئن) در دو بخش رقابتی و غیر رقابتی برگزار شد و در بخش رقابتی جشنواره 55 فیلم‌ کوتاه، 9 فیلم بلند، 65 فیلم تلویزیونی و 56 فیلم دانشجویی حضور داشت. در بخش غیر رقابتی نیز 45 فیلم به نمایش درآمد.

«وقتی که بچه بودم» در گروه چهارم فیلم‌های پویانمایی (انیمیشن) در کنار فیلم‌هایی از کشورهای ‌آمریکا‌، ‌فرانسه‌، ‌سوئیس‌، ‌استونی‌، ‌کانادا‌، ‌انگلستان‌ و ‌استرالیا‌ قرار گرفت. انیمیشنی که با تکنیک شن روی شیشه ساخته شده است.

جشنواره انسی همه ساله در شهر ‌آنسی‌ کشور ‌فرانسه‌ در ماه خرداد (ژوئن) برگزار می‌شود که نخستین دور آن سال 1960 میلادی به صورت دوسالانه آغاز شد و از سال 1988 به بعد با حمایت انجمن بین‌المللی فیلم‌های انیمیشن به صورت سالانه برپا می‌شود.

سال گذشته فیلم ‌«بچه گربه‌» به کارگردانی ‌شیوا صادق اسدی‌ نیز در این بخش حضور داشت. در دوره جدید از جشنواره امکان نمایش فیلم‌ها به صورت آنلاین فراهم شد تا از این راه فیلم‌های راه‌یافته به جشنواره بهتر معرفی شود.

سی و هشتمین جشنواره فیلم انسی پس از نمایش فیلم‌های ارسال شده از سراسر دنیا روز 24 خرداد به کار خود پایان داد.