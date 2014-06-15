احمد اکبرپور نویسنده کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مجموعه 5 جلدی «اگرهای جادویی» شامل داستانهایی برای کودکان است که از شکلگیری موقعیتهای طنز به وجود آمدهاند. این مجموعه قرار بود به نمایشگاه کتاب امسال برسد که این امر میسر نشد.
وی افزود: «اگرهای جادویی» با تغییر چندباره تصویرگری در نهایت به نتیجه رسیده و قرار است طی چند ماه آینده چاپ و به بازار نشر بیاید. اما اثر دیگرم «مادربزرگ جادویی» که رمانی برای کودکان است، بعد از روند طولانی مجوز گرفتن، ناشر انتخاب کردن و آمادهسازیاش، برای چاپ توسط نشر پیدایش آماده میشود. گفته شده که این کتاب تا ماه آینده به بازار نشر عرضه میشود.
این نویسنده همچنین از چاپ هشتم کتاب «من نوکر بابا نیستم» توسط انتشارات افق برای کودکان خبر داد. به گفته اکبرپور نسخههای چاپ هشتم این کتاب با قطع جدید تا چند ماه آینده به بازار نشر عرضه خواهد شد.
از احمد اکبرپور کتاب «لحظههای سکسکه» در بیست و هفتمین دوره کتاب فصل، کاندیدای عنوان بهترین رمان نوجوان شده است.
نظر شما