مجتمع گاو شیری در الیگودرز کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح مجتمع گاو شیری شرکت پگاه عصر روز چهارشنبه با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم در الیگودرز کلنگ زنی شد.

این پروژه در زمینی به مساحت 413 هزار و 200 مترمربع و سرمایه اولیه 460 هزار میلیون ریال احداث می شود.

با بهره برداری از مجتمع گاو شیری به طور مستقیم برای 125 نفر و به طور غیرمستقیم برای 750 نفر ایجاد اشتغال ایجاد خواهد شد.

ظرفیت این مجتمع گاو شیری پنج هزار راس گاو بود و سالانه 25 هزار تن شیر خام و 350 تن گوشت قرمز تولید می کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم در حاشیه این مراسم گفت: برای تنوع در محصولات لبنی شرکت پگاه تصمیم گرفته شده تعدادی گاوداری در کنار صنعت تعبیه شود.

علی ربیعی با تاکید بر ضرورت اجرای سریع پروژه عنوان کرد: باید به گونه ای عمل شود که ظرف یک تا 1.5 سال این پروژه به بهره برداری برسد.

وی با بیان اینکه رشد صنایع شیر و لبنیات تاثیر فراوانی در سلامت مردم دارد یادآور شد: کشور ما به دوره سالمندی قدم می گذارد و نیاز است صنایع شیر را در کشور تقویت کنیم چرا که مصرف لبنیات به نوعی پیشگیری از بیماری محسوب می شود و باید فرهنگ مصرف شیر را گسترش دهیم.