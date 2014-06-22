به گزارش خبرنگار مهر، سی و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در راستای چند دوره اخیر این رویداد تئاتری ایران به لحاظ انتخاب و معرفی دبیر جشنواره با چالش‌هایی مواجه شده است. در دوره‌های گذشته تئاتر فجر استعفای دبیر جشنواره، کنار گذاشته شدن دبیر یک هفته قبل از برگزاری جشنواره و معرفی دیر هنگام دبیر تئاتر فجر رخ داده‌اند و در دوره سی و سوم با معرفی دیرهنگام دبیر نسبت به سال‌های گذشته رو به رو شده‌ایم.



فراخوان جشنواره سی و سوم منتشر نشده، وضعیت بودجه جشنواره مشخص نیست، گروه‌های تئاتری متقاضی حضور در سی و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بلاتکلیف هستند و در عین حال با گذشت زمان بخش بین‌الملل جشنواره نیز در وضعیت نامشخصی به سر می‌برد.



تمام این شرایط باعث شده که گمانه زنی‌ها درباره چهره‌ای که قرار است دبیر جشنواره سی و سوم تئاتر فجر شود، شکل گیرد. اسامی متعددی به عنوان نامزدهای دبیری جشنواره تئاتر فجر در دوره سی و سوم مطرح و در رسانه‌های مختلف منتشر شدند.



اما با گذشت زمان و سرد شدن تنور گمانه‌زنی‌ها نام حسن فتحی و حمیدرضا افشار به عنوان 2 کاندیداهای دبیری جشنواره سی و سوم تئاتر فجر به گوش می رسد.



حسن فتحی کارگردان و هنرمند با سابقه تئاتر ایران است که طی چند سال اخیر قصد داشت نمایشی را بعد از چند سال دوری از صحنه تئاتر، اجرا کند که این امر میسر نشده است. فتحی در عرصه تصویر فعالیت‌های متعدد و ماندگاری داشته و این روزها نامش به عنوان یکی از کاندیداهای جدی دبیری تئاتر فجر مطرح شده است.



از سوی دیگر حمیدرضا افشار از مدرسان تئاتر است که سال‌ها در حوزه آکادمیک تئاتر فعالیت دارد و در فعالیت‌ها و رویدادهای تئاتری گاهی در مقام داور حضور داشته است. او نیز یکی از کاندیداهای جدی دبیری تئاتر فجر در دوره سی و سوم است.

باید دید معرفی دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در اوایل تیرماه اتفاق می‌افتد تا مشخص شود حسن فتحی دبیر این دوره از جشنواره تئاتر فجر خواهد شد یا حمیدرضا افشار.