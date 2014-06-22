شانس بالای قبولی ریاضی ها در کنکور امسال/ مسن ترین و جوان ترین داوطلب

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابراهیم خدایی امروز در نشست خبری کنکور سراسری سال 93 گفت: در حال حاضر میزان ظرفیت علوم ریاضی و فنی 241 هزار نفر است و تعداد داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی 222 هزار نفر است و شانس قبولی 108 درصد است. اما در علوم تجربی از هر 100 نفر 34 نفر پذیرفته می شوند و شانس 34 درصد است، این میزان در علوم انسانی 81 درصد و در گروه هنر 45 درصد و در گروه زبان شانس قبولی 33 درصد است.

وی تاکید کرد: رقابت اصلی در 105 هزار نفر ظرفیت دوره روزانه غیر شهریه پرداز است . اگر در این دوره حساب کنیم شانس قبولی تنها 10 درصد است اما با توجه به رنج متوسط شرکت کنندگان شانس قبولی همان 68 درصد است.

ظرفیت پذیرش در کنکور سراسری سال 93

خدایی با اشاره به ظرفیت پذیرش در کنکور سراسری سال 93 گفت: ظرفیت هایی که تاکنون به سازمان سنجش اعلام شده و نهایی شده است تعداد 679 هزار و 32 نفر است که از این تعداد 105 هزار و 588 نفر مربوط به دوره روزانه، تعداد 17 هزار و 856 نفر مربوط به دانشگاه فرهنگیان، 2 هزار و 242 نفر مربوط به پردیس های خودگران دانشگاه ها، 366 هزار نفر مربوط به دانشگاه پیام نور، 159 هزار و 606 نفر در غیرانتفاعی، 28 هزار نفر و 370 نفر مربوط به دوره نوبت دوم و 3 هزار و 370 نفر مربوط به دوره های مجازی و نیمه حضوری هستند.

وی با اشاره به لزوم مراجعه داوطلبانی که در کارت آزمون خود مغایرت مشاهده می کنند، گفت: در صورتی که داوطلب در کارت کنکور خود در جنسیت، دین، زبان، معلولیت و بهیاری مغایرت مشاهده کند باید به باجه رفع نقص مراجعه کند. اما در صورت مغایرت در پسوند و پیشوند فامیل، شماره شناسنامه و یا از این قبیل می تواند آن را در سایت اصلاح کند.

رئیس سازمان سنجش گفت: برای آزمون های صبح، 7 صبح در حوزه بسته می شود و برای آزمون های بعد از ظهر ساعت 14:30 در حوزه بسته می شود. داوطلبان آدرس محل برگزاری آزمون که در روی کارت شان درج شده است را کنترل کنند و سعی کنند از روز قبل آنجا را شناسایی کنند تا در روز امتحان با مشکل مواجه نشوند.

وی درباره نسبت نفرات شرکت کننده در آزمون سراسری سال 93 و تغییر آن نسبت به سال گذشته گفت: تعداد شرکت کنندگان نسبت به سال 92 تعداد 52 هزار نفر کاهش داشته است. همچنین 21 درصد شرکت کنندگان در علوم ریاضی، 51 درصد در علوم تجربی، 26 درصد در علوم انسانی، 13 درصد در زبان و 5.6 درصد در هنر هستند.

خدایی درباره زمان اعلام کلید اولیه، انتشار دفترچه سئوالات و انتشار نتایج اولیه گفت: کلید سئوالات آزمون سراسری در یکشنبه 8 تیرماه منتشر می شود و دفترچه سئوالات هر یک از گروه های آزمایشی دو ساعت بعد از برگزاری بر روی سایت سنجش قرار می گیرد.

وی درباره کسانی که کد رهگیری و سریال کارت ثبت نام خود را گم کرده اند، گفت: این داوطلبان می توانند با کارت شناسایی معتبر به باجه های رفع نقص مراجعه کنند و از کارت خود پرینت دریافت کنند.

رئیس سازمان سنجش افزود: همچینن سایت آزمون از امروز باز می شود و داوطلبان می توانند در صورت علاقمندی به شرکت در پیام نور و غیرانتفاعی، با پرداخت وجه آن را علامت بزنند.

مسن ترین و جوان ترین داوطلبان شرکت کننده در کنکور سراسری سال 93

وی درباره مسن ترین و جوان ترین داوطلبان شرکت کننده در کنکور سراسری سال 93 گفت: مسن ترین داوطلب ابوتراب صالحی 79 ساله از کبودرآهنگ است که در گروه علوم تجربی شرکت کرده است و جوان ترین داوطلب هم مهرداد سعیدی 15 ساله از بوکان که وی نیز در علوم تجربی شرکت کرده است.

مکاتبه وزیر علوم با وزیر نیرو درباره عدم قطع برق در زمان برگزاری کنکور

خدایی درباره کیفیت حوزه های برگزاری آزمون اظهار داشت: 16 تا 17 درصد حوزه های آزمون را تغییر داده ایم چرا که در ارزشیابی های انجام شده کیفیت نداشتند. امسال اولین بار بود که حوزه ها ارزشیابی شدند و این درصد از حوزه ها به دلایل کیفی تغییر کردند.

وی از مکاتبه وزیر علوم با وزیر نیرو درباره عدم قطع برق در زمان برگزاری کنکور خبر داد و گفت: لزوم عدم قطعی برق به خصوص در استان های جنوبی در زمان برگزاری کنکور در این مکاتبه به وزارت نیرو اعلام شده است. برای حوزه های آزمون سراسری نیز 32 درصد از آموزش و پرورش و 68 درصد از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور استفاده می شود.