12 درصد آب کشور در استانی با سهم ناچیز از سدسازی/ 15 میلیون از 12 میلیارد مترمکعب آب مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، استان لرستان در سومین منطقه پرباران کشور قرار دارد ولی هر ساله شاهد خسارات ناشی از خشکسالی ها و کم آبی هاست چرا که مهار آبها در این استان به رغم گذشت بیش از سه دهه از فعالیت سدسازی در کشور در حد صفر بوده است.

این موضوع در حالی رخ می دهد که کل پروژه های سدسازی این استان نیز طی سالهای گذشته به دلیل آنچه از سوی مسئولان کمبود اعتبار عنوان می شود یا متوقف شده یا به دلیل احداث سدی در بالادست عملا بی نتیجه بوده است.

این وضعیت موجب شده که سهم لرستان از مهار آبها در کشورمان تنها شش صدم درصد باشد، آماری که غفلت از این حوزه را فریاد می زند.

امروز که سیاستهای دولتمردان از احداث سد به سمت و سوی مدیریت منابع آب موجود رفته است تازه مسئولان امر در لرستان به صرافت افتاده اند تا دست کم سدهای موجود را به بهره برداری برسانند، موضوعی که به دلیل پیشرفت پایین این پروژه ها اندرخم یک کوچه باقی مانده است.

در این زمینه استاندار لرستان سخنان قال تاملی دارد. هوشنگ بازوند با اشاره به وضعیت سدهای لرستان می گوید: از تعداد 13 سد در لرستان تا کنون تنها سه سد به بهره برداری رسیده است.

بازوند با بیان اینکه این سه سد شامل سدهای هاله با ظرفیت 3.4 میلیون مترمکعب، سد خان آباد با ظرفیت 11 میلیون مترمکعب و یک سد دیگر با ظرفیت یک میلیون مترمکعب بوده است، تصریح کرد: کل ظرفیت سدهایی که تاکنون در استان به بهره برداری رسیده اند 15 میلیون مترمکعب هم نمی شود.

استاندار لرستان ادامه داد: این در حالیست که مابقی سدهای در دست اجرا و مطالعه موجود در استان به جز چهار سدی که قرار است امسال و سال آینده به بهره برداری برسند تنها 2 تا 3 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

بازوند عنوان کرد: از نظر مهندسی مطالعات یک طرح به معنای پنج درصد پیشرفت است و اینکه سدهای لرستان تنها 2 درصد پیشرفت دارند به این معنا است که حتی مطالعات این سدها نیز انجام نشده است.

استاندار لرستان افزود: برنامه ما این است که مطالعات این سدها که شامل شش سد می شود را به اتمام برسانیم و طی سالهای آینده ردیف بودجه ای برای آنها بگیریم.

بنابر این گزارش مطابق آمار اعلام شده از سوی شرکت آب منطقه ای استان لرستان سالانه 12.5 میلیارد مترمکعب آب از استان لرستان خارج می شود که 63 درصد از این میزان آب از حوزه کارون بزرگ و به طور عمده رودخانه دز و مابقی از حوزه کرخه خارج می شود و در پشت سدهای دز، کرخه و کارون و دیگر سدهای استان خوزستان جمع می شود.

این در حالیست که از میزان آب خارج شده از استان لرستان در حوزه کرخه 66 درصد از سیمره تخلیه و 33 درصد باقی مانده از حوزه کشکان خارج می شود.

وضعیت خروج میلیاردها مترمکعب از استان لرستان در حالیست که عدم مهار آبها در استان لرستان موجب چالش جدی در حوزه صنعت، کشاورزی و آب شرب در یکی از پر آب ترین استانهای کشور شده است.

هم اکنون صدها روستای لرستان همچنان از نعمت آب شرب محروم هستند و 75 درصد اراضی کشاورزی این استان پرآب در کمال ناباوری دیم است تا هر ساله خشکسالی معیشت مردم این دیار را قربانی کند.