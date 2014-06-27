به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جزینی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری با جمعیت هلال‌احمر، افزود: همکاری با جمعیت هلال‌احمر با توجه به ظرفیت بالای جوانانی که زیر پوشش این جمعیت است، از موضوعات مهم مورد بحث در ستاد مبارزه با مواد مخدر بود.

وی با بیان اینکه پیشگیری و حذف مواد مخدر از موضوعات اساسی و ماموریت مهم ستاد مبارزه با مواد مخدر است، ادامه داد: در این زمینه مولفه مهم پیشگیری، توجه به مشارکت و اعتماد اجتماعی است و برای رسیدن به این هدف، برقراری ارتباط با مردم ضروری است.

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بر اساس تفاهم‌نامه ستاد با هلال‌احمر آموزش مهارتهای زندگی از جله زمینه‌های همکاری خواهد بود که بر مبنای آن در استانهای مختلف از جمله سیستان و بلوچستان، گلستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، یزد، فارس، کرمان و... این برنامه را با توجه به سند جامع پیشگیری از اعتیاد اجرایی خواهیم کرد.

وی با اعلام اینکه ۰/۴ درصد از دانش‌آموزان و ۱/۱ درصد دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصرف کننده مواد صنعتی هستند، افزود: بر این اساس باید یشگیری از مصرف مواد مخدر بیشتر مورد توجه قرار گیرد و لذا در این زمینه در۲ سال اخیر همکاریهای نزدیکی با جمعیت هلال‌احمر داشته و در چند محور تفاهمنامه‌ مشترکی منعقد کردیم و امیدواریم تا پایان سال جاری بتوانیم گزارش‌های آن را به مردم ارائه کنیم.

جزینی با اشاره به اهداف برنامه‌های سند جامع پیشگیری از جمله رسیدن چشم‌انداز ۴ هزار کانون با عضویت ۲ میلیون جمعیت، عنوان کرد: تلاش می‌کنیم علاوه بر پیشگیری از ظرفیت‌های جمعیت هلال‌احمر در بخش درمان نیز استفاده کنیم، زیرا یکی از معضلات کنونی معتادان درمان آنان است.

به گفته وی، ۷۶۰ هزار معتاد زیرپوشش درمان بوده و ۸۵۹ هزار سمن در بحث پیشگیری فعال هستند، اما این آمارها کافی نیست و باید در این حوزه‌ها پوشش بیشتری داشته باشیم.

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه هزار و ۸۵۱ سازمان مردم‌نهاد نیز در حوزه اعتیاد با ستاد مبارزه با مواد مخدر همکاری می‌کنند، اظهارداشت: در ۳ ماهه امسال ۱۲۰ تن مواد کشف و ۶۰ کارگاه شیشه نیز منهدم شد که این آمار در زمینه انهدام کارگاه‌های شیشه در سال گذشته تعداد ۳۹۵ کارگاه بود.