مشکل ضمانت بانکها برای وام شرکتهای دانش بنیان حل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در توضیح ضمانت برای تامین اعتبار وام شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: بعد از عملیاتی شدن توافق با بانک‌ها در راستای تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و عملیاتی شدن این موضوع لازم بود پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان آغاز شود.

وی ادامه داد: برای حل این مشکل طی تفاهم نامه ای که با مدیرعامل بانک‌ها داشتیم این مدیران پذیرفتند که برای اعطای وام به شرکت‌های دانش بنیان ضمانت‌نامه صندوق‌های ضمانت دولتی را بپذیرند.

معاون معاونت علمی افزود: بنا به تصمیم مذکور با سه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون٬ صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و صندوق ضمانت صادرات ایران جلساتی برگزار کردیم٬ این صندوق‌ها پذیرفتند که ضمانت‌های لازم را جهت پرداخت وام به شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی ریاست جمهوری تصریح کرد: در راستای توافقات صورت گرفته قرار شد صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک وام‌های تا سقف یک میلیارد تومان را ضمانت کند و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون وام‌های تا سقف 5 میلیارد تومان اما صندوق ضمانت صادرات ایران برای ضمانت وام‌ها سقفی قرار نداد و تنها شرط ضمانت وام این بود که طرح ‌های معرفی شده در راستای پرداخت وام، منجر به صادرات شود.

دلیری همچنین ابراز کرد: با این تفاسیر بستر تازه‌ای ایجاد شده است تا بتوانیم مشکل ضمانت‌نامه پرداخت وام به شرکت‌های دانش‌بنیان را برطرف کنیم. بنابراین با امضای تفاهم‌نامه با سه صندوق ضمانت مذکور، مشکل ضمانت‌نامه‌های بانکی شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای دریافت وام به طور کامل حل خواهد شد.

خط اعتباری ویژه برای تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی ریاست جمهوری در رابطه با محل تأمین اعتبار بانک‌ها برای پرداخت وام به شرکت‌های دانش بنیان توضیح داد: اعتبار وام‌های اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان از صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد و با دستور مکتوب معاون اول ریاست جمهوری٬ قرار شد خط اعتباری مجزایی برای پرداخت وام به شرکت‌های دانش‌بنیان از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شود.

د