تبریک رئیس مجلس به والیبالیست های تیم ملی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی صعود تیم ملی والیبال جمهوری اسلامی به مرحله نهایی لیگ جهانی را تبریک گفت.
متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
راهیابی تیم ملی والیبال جمهوری اسلامی ایران به مرحله نهایی لیگ جهانی و حضور درجمع برترینهای این رشته ورزشی که برای نخستین بار به دست آمد، جلوه دیگر از غیرت، شایستگی و لیاقت جوانان پر توان و بلند آوازه کشورمان است؛ درود و تقدیر بر این همت جانانه و شادی آور جوانان عزیز که دل ملت شریف ایران را در این شبهای پربرکت ضیافت خداوند مسرور و خوشحال ساختهاند.
اینجانب از سوی خود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک کسب این موفقیت درعرصه جهانی، توفیقات تیم ملی و کشورمان در مرحله بعدی رقابتها را ازخداوند متعال مسئلت میکنم.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی صعود تیم ملی والیبال ایران به مرحله نهایی لیگ جهانی را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی صعود تیم ملی والیبال جمهوری اسلامی به مرحله نهایی لیگ جهانی را تبریک گفت.
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