رضا حاجیآبادی مدیر انتشارات هزاره ققنوس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اخذ مالیات از ناشران گفت: تا سال 90 بر پایه قول شفاهی دوستان، از دادن مالیات معاف بودیم. اما از سال 90 به بعد قبول نکردند که مالیات ندهیم. بنابراین پرونده مالیات دادنمان از همان سال به دادگاه رفت و از آن زمان تا به حال هنوز نتیجه و حکم آن مشخص نشده است.
وی افزود: حکایت مالیات گرفتن دوستان از ناشران، به این شکل است که میگویند «معاف هستید اما» و همین «اما» خودش هزاران داستان در خود دارد. به ما گفته شد که مسائل و رفت و برگشت مالی خود را از سال 90 به این سو محاسبه کنید و گزارش معاملات فصلی خود را ارائه کنید. این گزارش هم مستلزم ارائه کد ملی خریدار کتاب یا کد اقتصادی ;sd است که کتاب را به او فروختهایم. در این زمینه بد نیست به این موضوع اشاره کنم که یک جلسه در وزارت بازرگانی در حال برگزاری بود که دوستی در آن جلسه به من گفت: برادر من! به شما میگویند که از مالیات معافاید اما در پس پرده به ما میگویند مالیاتشان را بگیرید که وضع خراب است.
این ناشر ادامه داد: بنابراین نتیجهای که از این رویه «شما معافاید اما» میتوان گرفت، این است که بالاخره میخواهند مالیات بگیرند. ممیز مالیاتی آمده که حساب و کتاب کند و میگوید شما این میزان کتاب چاپ کردهاید پس باید به همین میزان پول بدهید. در حالی که این ممیز نمیداند از آن همه کتاب، شاید مقدار کمی به فروش رفته باشد. طبیعی است که در این شرایط که بانکها از 100 تا تکتومانی نمیگذرند، وضعیت این گونه باشد.
مدیر انتشارات هزاره ققنوس گفت: اگر میخواهند مالیات بگیرند، خیلی روشن و شفاف بگویند مالیات بدهید! دولت هم روراست باشد و با ما بازی نکند. چون اصلا بازی خوبی نیست که وزارت دارایی و وزارت ارشاد که هر دو در بدنه دولت قرار دارند، حرفهایی متفاوت از هم بزنند و یکی بگوید باید مالیات بدهید و دیگر بگوید شما معاف هستید.
نظر شما