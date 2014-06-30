  1. دين، حوزه، انديشه
۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۴۳

آغاز طرح اوقات فراغت سازمان تبلیغات اسلامی همزمان با ماه مبارک رمضان

آغاز طرح اوقات فراغت سازمان تبلیغات اسلامی همزمان با ماه مبارک رمضان

مدیر کل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نو سازمان تبلیغات اسلامی از آغاز طرح اوقات فراغت این سازمان همزمان با اولین روز ماه مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسماعیلی با اعلام این خبر گفت: برنامه اوقات فراغت سازمان تبلیغات اسلامی از تاریخ هشتم تیر مصادف با اولین روز ماه مبارک رمضان شروع و تا ۲۶ مرداد به مدت ۴۵ روز ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد:این طرح بدون تغییر نسبت به سنوات قبل در دو بخش هسته فرهنگی جوان و بوستان معرفت نوجوان برگزار می‌شود.

اسماعیلی تصریح کرد: مهمترین فعالیتهای هسته‌های فرهنگی جوان شامل برگزاری گفتمانهای اندیشه جوان، تهیه نشریات فرهنگی، برگزاری اردوی برگزیدگان هسته‌ها و فعالیت‌های مختلف ورزشی و پرورشی می‌شود.

وی همچنین یادآور شد: مهمترین محور برنامه‌های بوستان‌های معرفت نیز شامل برگزاری جلسات معارفی و قرآنی، اردوهای شهری و فعالیت‌های هنری و ورزشی می‌شود.

اسماعیلی اضافه کرد: با توجه به همزمانی طرح اوقات فراغت سازمان تبلیغات اسلامی با ماه مبارک رمضان برنامه های ویژه ای همچون برگزاری جلسات قرآنی و معارفی در این طرح در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 2322375

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