آغاز طرح اوقات فراغت سازمان تبلیغات اسلامی همزمان با ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسماعیلی با اعلام این خبر گفت: برنامه اوقات فراغت سازمان تبلیغات اسلامی از تاریخ هشتم تیر مصادف با اولین روز ماه مبارک رمضان شروع و تا ۲۶ مرداد به مدت ۴۵ روز ادامه خواهد یافت.



وی ادامه داد:این طرح بدون تغییر نسبت به سنوات قبل در دو بخش هسته فرهنگی جوان و بوستان معرفت نوجوان برگزار می‌شود.



اسماعیلی تصریح کرد: مهمترین فعالیتهای هسته‌های فرهنگی جوان شامل برگزاری گفتمانهای اندیشه جوان، تهیه نشریات فرهنگی، برگزاری اردوی برگزیدگان هسته‌ها و فعالیت‌های مختلف ورزشی و پرورشی می‌شود.

وی همچنین یادآور شد: مهمترین محور برنامه‌های بوستان‌های معرفت نیز شامل برگزاری جلسات معارفی و قرآنی، اردوهای شهری و فعالیت‌های هنری و ورزشی می‌شود.



اسماعیلی اضافه کرد: با توجه به همزمانی طرح اوقات فراغت سازمان تبلیغات اسلامی با ماه مبارک رمضان برنامه های ویژه ای همچون برگزاری جلسات قرآنی و معارفی در این طرح در نظر گرفته شده است.