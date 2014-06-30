به گزارش خبرنگار مهر، تيم ملي جوانان که براي برگزاري اردويي يک روزه به اصفهان آمده، عصر امروز با تيم فوتبال بزرگسالان سپاهان اصفهان ديدار ميکند.
شاگردان زلاتکو کرانچار که هفته گذشته با تيم منتخب پايه سپاهان ديداري تدارکاتي برگزار کردند، عصر امروز در دومين ديدار تدارکاتي خود به مصاف تيم ملي جوانان ميرود.
تيم ملي جوانان که با سرمربيگري علي دوستيمهر و حضور مهدي مهدويکيا به اصفهان سفر کرده، هفته گذشته نيز با تيم ذوبآهن اصفهان ديدار کرد.
قرار است اين ديدار عصر امروز در ورزشگاه جروکان اصفهان برگزار شود.
همچنين قرار است پيش از برگزاري بازي، مهدي مهدويکيا، بازيکن مليپوش سابق تيم ملي فوتبال ديداري با خليليان، مديرعامل باشگاه سپاهان داشته باشد.
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