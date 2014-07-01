اسماعیل مهاجر در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه بازدید از جنگل ابر شاهرود و جمع آوری زباله توسط تشکل های مردمی و NGO های حفاظت از محیط زیست ضمن تقدیر از فعالیت های موثر این تشکل های مردمی در حفاظت از محیط زیست منطقه از پایش آنلاین صنایع استان گلستان برای جلوگیری از ورود آلودگی به محیط زیست خبر داد.

وی با اشاره به آماده بودن نرم افزار های پایش صنایع و نصب سنسورهای لازم گفت: پایش آنلاین صنایع این استان برای جلوگیری از ورود آلودگی به محیط زیست منطقه در حال اجرا است.

اگر مطالعات زیست محیطی اجازه داد مخالفتی با احداث جاده جنگل ابر نداریم

مدیرکل محیط زیست استان گلستان با اشاره به این مطلب که سعی شده در جنگل های استان گلستان طی یک برنامه پنج ساله با افزایش تعداد پارک های ملی، ارتقاء سطح منطقه حفاظj شده و شکار ممنوع برنامه ریزی های مناسبی برای حفاظت محیط زیست منطقه انجام شود گفت: مدیریت مناطق ساحلی برای جلوگیری از آلودگی آب های رودخانه های ورودی به دریا، نظارت بر تصفیه خانه ها، ساماندهی تخلیه فاضلاب ها برای جلوگیری از آلودگی آب ها و محیط زیست، کنترل آلودگی ها و تفویض اختیارات به ادارات برای کم کردن سفرهای بین شهری از دیگر فعالیت های انجام شده برای حفظ محیط زیست منطقه گلستان است.

مهاجر با تاکید بر ارتباط ارگانیک و موثر ادارات کل محیط زیست دو استان سمنان و گلستان مخصوصا در مواردی که حساسیت بیشتری وجود دارد مانند جنگل ابر خاطرنشان کرد: در حال حاضر مطالعات زیست محیطی و علمی احداث جاده در جنگل ابر در حال انجام است اگر این مطالعات جواب داد با احداث جاده مخالف نیستیم ولی اگر جواب نداد امیدواریم دیگران هم دست از این اکولوژی باستانی چند میلیون ساله بردارند و بگذارند که این جنگل هیرکانی به حیات خود ادامه دهد.

وی از گردشگران، مردم و زینفععان منطقه جنگل ابر خواست در حفاظت این منطقه تمام تلاش خود را بکار بگیرند و تصریح کرد: چون درختان این جنگل به صورت تنک و با فاصله قرار دارند حداقل تلاش مردم باید این باشد که از آسیب زدن به درختان و کرت بندی، ریختن زباله و روشن کردن آتش جدا خودداری کنند چرا که واقعاحیف است این جنگل بکر طبیعی همسان از بین برود و تبدیل به کویری غیرقابل استفاده شود.

حفظ تعادل و توازن دام و مرتع در منطقه جنگل ابر ضروری است

مدیرکل محیط زیست استان گلستان با تاکید بر حفظ تعادل و توازن دام و مرتع در منطقه جنگل ابر که جزء وظایف منابع طبیعی است اذعان داشت: تشکل های مردمی نیز می توانند بخوبی در این مسائل وارد شده و کار کنند.

مهاجر با اشاره به اینکه تشکل های مردمی حفاظت محیط زیست از ما هم جلوتر هستند و شرمنده آن ها هستیم و با تمام توان برای توانمند سازی تشکل ها تلاش می کنیم ابراز داشت: ما از سال 84-1376 تعداد 54 تشکل محیط زیستی داشتیم و امروز 21 تشکل داریم که تنها 10 تشکل از میان آن فعال هستند و فقط شش تشکل پای کار و فوق العاده فعال در منطقه داریم.

وی با بیان این مطلب که تلاش ما در توانمند سازی تشکل های مردمی محیط زیست چه از لحاظ علمی چه عملی با گام های خوبی همراه بوده ادامه داد: اگر این تشکل های مردم نهاد حفاظت از محیط زیست ما را در این امر مهم و حیاتی یاری نرسانند نمی توانیم با چند نفر نیرو و چند هزار تومان پول به خوبی از عهده این کار برآییم و امیدواریم تلاش های این تشکل ها در سطح کشور نیز تاثیرات مطلوب و مثمر ثمری داشته باشد.

سوختن و قطع درختان کهنسال محدوده چهار باغ در حال پیگیری است

مدیر کل محیط زیست استان گلستان با یادآوری این مطلب که NGO ها، سمن ها و تشکل های زیست محیطی اختصاصا فقط در یک جنبه نباید وارد شوند اظهار داشت: حفظ محیط زیست چه به لحاظ علمی و عملی فقط یکی از جنبه هاست، از طرف دیگر باید به جلوگیری از آلاینده هایی که بیشتر به طبیعت آسیب می زند هم توجه ویژه ای شود.

مهاجر بالارفتن آگاهی مردم را موجب مسئولیت پذیری بیشترشان در حفظ محیط زیست دانست و تاکید کرد: این کار تاکنون توسط تشکل های مردمی محیط زیست به خوبی به انجام رسیده و امیدواریم شاهد آثار مثبت بیشتری از حضور و فعالیت این تشکل ها در منطقه و کشور باشیم.

وی درباره سوختن و قطع درختان ارس کهنسال محدوده چهار باغ به سمت توسکستان و احداث چند باب ویلا و باغ گیاهان مثمر در چند کیلومتری این حادثه گفت: این حادثه به من گزارش نشده بود و بعد از پیگیری گفتند به قبل از حضور من بر می گردد ولی مسئول منطقه را موظف کردم درباره این حادثه، تاریخ و علت آتش سوزی گزارش لازم را ارائه کند تا جای شک و شبهه ای در این زمینه باقی نماند.

مهاجر همچنین در خاتمه، وجود باغ های گیاهان مثمر و ویلا را در آن منطقه متعلق به زمین های مستثنیات دانست و افزود: در قسمت اشاره شده سه قطع زمین مستثنیات متعلق به سه نفر از آقایان داریم که آن ها اجازه کشاورزی و باغداری در زمین های خودشان را دارند.