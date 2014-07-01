به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع موثق در عراق در گفتگو با روزنامه سعودی الحیات از تاکیدات ویژه آیت الله"سید علی سیستانی" مرجع عالیقدر شیعیان عراق بر لزوم تشکیل سریع دولت جدید خبر داد.

وی اعلام کرد: آیت الله سید علی سیستانی به جریانهای اصلی شیعیان عراق تاکید کرده که سریعا درباره نامزدهای نخست وزیری به توافق برسند و دولت جدید را در اسرع وقت تشکیل دهند.

خاطرنشان می شود فتوای اخیر آیت الله سیستانی درباره جهاد علیه تروریستهای داعش با استقبال گسترده مردمی مواجه و باعث عقب رانده شدن تروریستها از بسیاری از مناطق تحت سیطره آنها شد.