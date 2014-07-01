به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عراقی المسله، اعضای پارلمان جدید عراق از دقایقی پیش به طور گسترده وارد صحن پارلمان این کشور در بغداد شدند. این سومین پارلمان عراق از زمان سقوط رژیم بعثی صدام محسوب می شود.

از سوی دیگر، با وجود تحریم این جلسه پارلمان از سوی برخی جریانهای افراطی از جمله ائتلاف متحدون "اسامه النجیفی" و ائتلاف "مسعود بارزانی" رئیس اقلیم کردستان عراق دیگر جریانهای عراقی در نشست امروز حضور دارند.

منابع عراقی از ورود "نوری المالکی" رئیس ائتلاف دولت قانون که با به دست آوردن حدود 100 کرسی پیروز انتخابات اخیر بود به صحن پارلمان خبر دادند.

در نشست امروز پارلمان عراق قرار است رئیس پارلمان و دو معاونش انتخاب شوند.