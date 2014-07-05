15 ایستگاه تابستانی اوقات فراغت در ورامین راه اندازی شده است

حجت الاسلام رضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فصل تابستان و ضرورت غنی سازی اوقت فراغت نسل جوان اظهار داشت: فصل تابستان فرصت مناسبی را در اختیار نوجوانان و جوانان کشور قرار می دهد تا با حضور در کلاس های مختلف علمی، فرهنگی، مذهبی و ورزشی میزان توانمندی خود در عرصه های گوناگون را افزایش دهند.

این مسئول افزود: از طرف دیگر اشتیاق نوجوانان و جوانان برای حضور در کلاس های تابستانی، این فرصت طلایی را در اختیار مسئولان و نهادهای فرهنگی کشور قرار می دهد تا با برنامه ریزی درست و اصولی، جهت دهی مناسبی به فعالیت آینده سازان کشور بدهد.

باید با برنامه ریزی درست و اصولی از فرصت تابستان بهره گرفت

وی با اشاره به نامگذاری سالجاری عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بر روی مسائل فرهنگی تأکید فراوان دارند به همین خاطر باید مدیران کشور از فرصت تابستان استفاده کرده و پیوند جوانان و نوجوانان را با مبانی دینی و اسلامی مستحکم تر از گذشته کنند.

غلامی ادامه داد: اداره تبلیغات اسلامی ورامین نیز از مدت ها قبل با تشکیل ستاد اوقات فراغت تابستانی، تلاش کرده تا با برنامه ریزی متنوع و جذاب، زمینه حضور جوانان را در کلاس های دینی و فرهنگی افزایش دهد.

این مسئول متذکر شد: ابتدای فصل تابستان مقارن با آغاز ماه مبارک رمضان است و در این ماه اقشار مختلف مردم بویژه نسل جوان در مساجد و اماکن مذهبی حضور پررنگ تری خواهند داشت که از این فرصت می توان به عنوان یک کلاس درس بهره برد.

اردو های تفریحی از برنامه های جانبی ایستگاه های تابستانی است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ورامین بیان داشت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته، 15 ایستگاه اوقات فراغت با همکاری اداره تبلیغات اسلامی برای استفاده نوجوانان و جوانان در طول تابستان برپا شده است.

وی گفت: در این ایستگاه ها علاوه بر آموزش روخوانی، روانخوانی، قرائت و حفظ قرآن کریم، برخی کلاس های ورزشی و اردو های تفریحی نیز برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است که می تواند در زمینه جذب جوانان موثر واقع شود.

غلامی افزود: همچنین موسسات قرآنی به عنوان بازوی اداره تبلیغات اسلامی نیز در طول تابستان با برگزاری کلاس هایی با محوریت کلام وحی توانسته اند تعدادی از نوجوانان و کودکان ورامینی را جذب کنند.