به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش ایزدپور ظهر شنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: شهردار یاسوج زیر بار هزینه های این تیم نمی رود و برای جلوگیری از انحلال آن، حمایت یک اسپانسر قوی از تیم ضروری است.
وی این مسئله را یکی از نگرانی های ورزش استان دانست و اظهار داشت: باید این تیم هرچه زودتر از این بلاتکلیفی خارج شود.
ایزدپور بیان داشت: تیم شهرداری متعلق به استان است و اجازه نمیدهیم که این تیم منحل شود.
ورزشگاه 15هزار نفری یاسوج مراحل نهایی خود را می گذراند
مدیرکل ورزش و جوانان استان همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص پروژه ورزشگاه 15 هزار نفری یاسوج گفت: این پروژه مراحل نهایی خود را می گذراند و به زودی به بهره برداری می رسد.
وی افزود: تلاش می کنیم این ورزشگاه ظرف مدت سه ماه آینده با حضور وزیر ورزش و جوانان به بهرهبرداری برسد.
ایزدپور بیان کرد: برای تکمیل این ورزشگاه مبلغ 4.5 میلیارد تومان اعتبار جذب شده که با آن بسیاری از کمبودها جبران خواهد شد.
وی همچنین یادآور شد: پروژههای عمرانی ورزشی با بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی در اولویت اجرا قرار دارند.
ایزدپور افزود: 14 میلیارد تومان از اعتبارات مختلف استانی، ملی، نفت و ماده 18 به این پروژهها اختصاص داده شده است.
این مسئول بیان داشت: پروژه ها بالای 50درصد پیشرفت فیزیکی نیز به مرور زمان تکمیل خواهند شد.
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