تمرینات تیم والیبال نوجوانان ایران در صربستان کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، ملیپوشان نوجوان والیبال ایران خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در سریلانکا آماده میکنند. این تیم در آغاز اردوی برون مرزی خود در سه کشور صربستان، تونس و ترکیه، روز گذشته در بلگراد مستقر شد و از امروز تمرینات خود را آغاز کرد.
محمود شالویی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلگراد عصر روز سهشنبه از کاروان 22 نفره تیم والیبال نوجوانان هنگام ورود به بلگراد استقبال کرد. تیم والیبال نوجوانان در مدت حضور خود در صربستان پنج دیدار تدارکاتی با ملیپوشان نوجوان این کشور برگزار میکند.
دهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا با حضور 16 تیم در چهار گروه مقدماتی آغاز میشود که تیم والیبال نوجوانان ایران با تیمهای هند، قطر و بحرین همگروه است. این رقابتها از 14 شهریورماه سال جاری به مدت 9 روز در سریلانکا برگزار میشود.
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