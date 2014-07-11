توکل به خداوند امیدآفرین است/ افزایش مقاومت و عزتمندی از آثار توکل

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی شامگاه پنج شنبه در جلسه تفسیر قرآن در مسجد بعثت خرم آباد با اشاره به تفسیر آیه 12سوره مبارکه ابراهیم اظهار داشت: توکل به معنی تکیه کردن بر خدا و واگذار کردن کارها بر خداوند است.

وی با طرح این سوال که فلسفه توکل چیست و وقتی کسی را به وکالت می گیریم باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟ افزود: فردی را که به وکالت می گیریم باید پنج خصوصیت علم، قدرت، درایت و مدیریت، صداقت و راستی و امانت داری را داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اهمیت توکل به خداوند ادامه داد: خداوند متعال عالم مطلق، قادر مطلق، حکیم و مدبر الامور، امین و صادق است و علاوه بر این صفات خداوند مسیر را به ما نشان می دهد و راهنمای ماست.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: از طرف دیگر توکل بر خداوند با تکیه بر انسان ها تفاوت اساسی دارد و آن این است که توکل بر خدا ذلت و منت ندارد.

وی به برخی از آثار توکل بر خدا در زندگی اشاره کرد و بیان داشت: افزایش ایستادگی و مقاومت و جلوگیری از سستی و تنبلی از جمله آثار توکل به خداوند است.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: توکل به خداوند سبب بی نیازی می شود و خدا برای شخص متوکل کفایت می کند و او عزتمند و بی نیاز می شود.

وی با بیان اینکه توکل امیدآفرین است، افزود: توکل بر خداوند نیرو و قوت به انسان می دهد و انسان با امید به سمت جلو حرکت می کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه خدا متوکلین را دوست دارد و توکل سبب جلب رضایت و محبت الهی می شود، افزود: خدا پشتیبان و حامی متوکلین می شود. هر کس به خدا توکل کند خداوند بهترین پشتیبان و یار و یاور است چون خداوند عزیز و حکیم است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه آیه 11 سوره ابراهیم می گوید مومنان به خدا توکل کنند ولی آیه 12 می گوید توکل کنندگان به خدا توکل کنند، عنوان کرد: آیه 11 فقط مختص مومنان است ولی آیه 12 معنای وسیع تری پیدا می کند و می گوید همه و هر کسی که به قدرت لایزال الهی پی ببرد به خدا توکل کنند.

وی با اشاره به مواردی که در قرآن آمده و حتما باید به خدا در این موارد توکل کرد افزود: اصلاح جامعه یکی از این موارد است و کسی که مدیریت جامعه را پذیرفت در این امر باید به خدا توکل کند.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: تبلیغ دین خدا و اجرای دستورات الهی، در برابر توطئه ها و مکر دشمنان، در تصمیم گیری های حساس و مهم و به دست آوردن رزق و روزی مواردی هستند که باید در مورد آنها توکل کرد.