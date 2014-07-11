به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت افزود: رحلت جانسوز يار ديرين امام و انقلاب، فقيه وارسته و عالم مجاهد حضرت آيت‌ الله محمدي گيلاني ضایعه ای اسفناک است که مردم شریف، دوستداران و علاقه مندان ایشان را در اندوهی تلخ فرو برد.

وی همچنین به بیست و یکم تیر ماه روز عفاف و حجاب در کشور اشاره کرد و خواستار ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه شد.

خطیب جمعه رشت گفت: استکبار جهانی که از تحمیل جنگ، تحریم، فتنه و انواع جنایات برای ضربه‌ زدن به انقلاب و نظام اسلامی مستاصل شده است به خیال خام خود می‌ تواند با هجمه فرهنگی و شبکه‌ های ماهواره‌ ای به نظام اسلامی آسیب برساند.

وی افزود: زن مسلمان در جامعه اسلامی همواره مورد احترام بوده و حجاب و پاکدامنی از ویژگی‌ های زن در اسلام است در حالی که نگاه غرب به زن نگاهی ابزاری است.

آیت الله قربانی تصریح کرد: دشمن امروز در راستای تهاجم و تبلیغ گسترده فرهنگی و در جنگ نرم سعی دارد نوجوانان و جوانان را به انحراف بکشاند و به هر شیوه و شکلی، تخریب ارزش‌ ها و اعتقادات را در جامعه اسلامی مدنظر دارد که خانواده‌ ها باید مواظب این توطئه‌ ها باشند.

وی در ادامه شب قدر را حساس ترين سرمايه زندگاني و حيات دانست و گفت: شب قدر قلب ماه رمضان است.

امام جمعه رشت در ادامه با اشاره به ماه رمضان و فلسفه روزه داری افزود: فلسفه روزه داری کسب اخلاص و تقوا است و برای رسیدن به این مهم باید همه اعضا و جوارح انسان از گناه و معصیت و نافرمانی خداوند حفظ شود.

وی تصریح کرد: خداوند این بستر زمانی را برای تعالی و تکامل انسانها قرار داده است و این ماه و شب قدر عنایت خداوند است و نباید از این فرصت غفلت کرد.

آیت الله قربانی اذعان داشت: شب، قدر شبی که حقیقت قرآن بر قلب انسان کامل که پیامبر عظیم الشان اسلام است نازل شده است.