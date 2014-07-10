آیت الله محمدی گیلانی از شخصیت های بارز علمی و اخلاقی جهان اسلام بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد لاکانی ظهر پنجشنبه در جمع طلاب علوم دینی در رشت ضمن تسلیت ضایعه در گذشت فیلسوف، عارف و فقیه کامل حضرت آیت الله محمدی گیلانی افزود: این عالم و عارف کامل در همه علوم به ویژه در فلسفه، کلام، عرفان، فقه، اصول ید طولایی داشته است.

وی همچنین اظهارداشت: پایه درس این علامه فقید شخصیت های مبرزی تربیت و تحویل جهان اسلام شدند.

مدیر حوزه های علمیه گیلان گفت: طبق روایت پیامبر اسلام ( ص) زمانی که یک عالم از دنیا رخت بربندد سلمه و روزنه ای در اسلام ایجاد می شود که قابل پر کردن نیست.

وی افزود: این شخصیت مبرز مصداق کامل این حدیث بوده است بنابراین امروز تمامی آحاد مردم به ویژه حوزه های علمیه عزادار شخصیت بزرگ اسلام حضرت آیت الله محمدی گیلانی هستند.

لاکانی اظهارداشت: با ارتحال حضرت آیت الله محمد گیلانی حوزه های علمیه سراسر کشور خسارت و ضایعه جبران ناپذیری را متحمل شدند.

وی تاکید کرد: در تمامی ابعاد شخصیتی حضرت آیت الله محمدی گیلانی برای نسل جوان جامعه می تواند به عنوان یک الگو و اسوه باشد.

مدیر حوزه های علمیه گیلان با بیان اینکه علامه محمدی گیلانی در بعد اخلاقی و رفتاری بسیار مقید بودند، یادآورشد: این عالم ربانی در سخت کوشی، تلاش، علم آموزی، رشد و تعالی و همچنین در ابعاد مختلف علمی می تواند به عنوان یک الگو به ویژه برای طلاب جوان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ارتحال حضرت آیت الله محمدی گیلانی امروز ( پنجشنبه ) در گیلان عزای عمومی اعلام شد.