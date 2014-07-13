شناسایی و جذب نخبگان در زادگاهشان مهمترین وظیفه بنیاد نخبگان است

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه پژوهش و فنآوری و تحول اداری شنبه شب با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فنآوری ریاست جمهوری، مرتضی روزبه استاندار، ایوب رحیمی، معاون سیاسی امنیتی، منوچهر حبیبی معاون عمرانی و امیدعلی پارسا معاون برنامه ریزی و عباسعلی درافشانی معاون مدیریت منابع انسانی استانداری و روسای دانشگاهها و شرکت های دانش بنیان، پارک علم و فنآوری در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد.

سورنا ستاری در این جلسه گفت: یا باهم می بریم یا با هم می بازیم و در اقتصاد مقاومتی اگر همه باهم باشیم و دانشگاهها و مراکز رشد و فنآوری در مسیری واحد حرکت کنند می توان کارهای بزرگی کرد.



وی افزود: چرا کشورهایی که منابع سرشاری دارند مانند ایران با نفت، عربها با نفت و گاز و آفریقا با طلا پیشرفت نمی کنند زیرا وقتی نفت را با پنج دلار استخراج و 110 دلار می فروشیم و به سودکلان می رسیم دیگر تولیدکننده جایگاهی ندارد و به مغز دانش نیازی نداریم و نخبه نمی خواهیم چون اینگونه سود ندارد و در دانشگاه هم دنبال ارزش افزوده نیستیم و کمیت برای ما اهمیت دارد.



معاون علمی و فنآوری ریاست جمهوری بیان کرد: امروز در حوزه اقتصاد حرف جدیدی داریم و معتقدیم دانشگاهها باید مشکلات را حل کنند زیرا از پژوهشکده دولتی چیزی درنمی آید زیرا با این همه پژوهشکده با 17 هزار عضو، خروجی مناسبی نداشته لذا باید از شرکت های دانش بنیان استفاده کنیم.

فعالیت بیش از 400 شرکت دانش بنیان در کشور

این مسئول از فعالیت بیش از 400 شرکت دانش بنیان در کشور خبرداد و تصریح کرد: در نظام نوآوری یکی از حلقه های واسط مراکز رشد هستند و شرکت های دانش بنیان، پارک های فنآوری، مراکز نوآوری جایگاه خاصی دارند اما اگر بخواهیم فقط مقاله ارائه کنیم و دنبال پایان نامه باشیم به نتیجه نمی رسیم و باید جهت گیری درست داشته باشیم که دولت در بخش مغز دانش هزینه می کند مانند شتابگر ملی که خروجی خوبی دارد.



وی اضافه کرد: در تولیدات محصولات دانش بنیان هم باید کالاهای روز را ارائه کنیم مثلا در رباتها برخی دیگر کارآیی ندارند اما رباتهای چهره شناس می تواند کاربرد زیادی در بخش امنیتی داشته باشد و ما هم در تجاری سازی تسهیلات لازم را می دهیم اما لازم است قوانین مزاحم را کنار بگذاریم و مسیر ثبت شرکتها را ساده و روان کنیم.



ستاری اظهارداشت: قزوین این ظرفیت را دارد که بتواند مشکلات خود را با کمک شرکت های دانش بنیان حل کند که در این راستا آماده همه نوع همکاری در دادن تسهیلات و تامین تکنولوژی تجاری سازی هستیم.

وی یادآورشد: صندوق نوآوری و شکوفایی به همت مجلس تشکیل شده و امسال یک هزار میلیارد تومان اعتبار به آن داده شده تا اگر بانکها در این زمینه قادر به تامین نیاز شرکتهای دانش بنیان نبودند ما بتوانیم پاسحگوی نخبگان باشیم.



ستاری گفت: این صندوق حرف شما را می فهمد و اگر بانکها نتوانستند روی دانش فنی، اختراع، مغر دانش و ابتکار قیمت بگذارند این خلاء توسط صندوق برای حمایت از شرکت های دانش بنیان پر خواهد شد.

سه هزار میلیارد تومان برای سه سال آینده

این مسئول بیان کرد: برای سه سال آینده مبلغ سه هزار میلیارد تومان اعتبار برای کمک تسهیلاتی به شرکت های دانش بنیان پیش بینی شده که چهار درصد هم تخفیف به این شرکتها داده خواهد شد که فعالان این عرصه می توانند از این فرصت بخوبی استفاده کنند.



وی افزود: در بخش فن بازار و بازاریابی می توانید از لیزینگ 12 درصد سود استفاده کنید و به کارها و طرح های خود برای اجرایی شدن کمک کنید.



بنیاد نخبگان در حقظ نخبگان در استانها کمک کند



رئیس بنیاد ملی نحبگان کشور با اشاره به اهمیت حفظ نخبگان در کشور اظهارداشت: در حال حاضر 13 هزار نفر در این بنیاد عضور هستند و همه ما وظیفه داریم از مهاجرت نخبگان جلوگیری کنیم بویژه مهمترین وظیفه بنیاد نخبگان در استانها این است که در کنار شناسایی نخبگان برای حفظ آنها در مناطق خود هم کمک کنند.



وی افزود: هر نخبه ای که در دستگاهی استخدام شود تا مدت دوسال حقوقش را تامین می کنیم و اگر عضو هیئت علمی یا متقاضی تاسیس شرکت شد نیز از حمایت جدی ما برخوردار می شود تا توسط دیگران برای خروج از کشور تحریک نشود.



ستاری بیان کرد: در مورد ثبت پتنت هم تا سقف 30 میلیون تومان پرداخت می کنیم و معتقدیم در حوزه علوم انسانی هم باید بیشتر کار کنیم زیرا قادریم در صنایع دستی افتصاد این حوزه قویتر عمل کنیم و بازار خوبی را در استانهای کشور بدست آوریم تا به شکوفایی اقتصاد کشور کمک شود.



طرح شهاب در آموزش و پرورش اجرا شود



معاون علمی و فنآوری ریاست جمهور تصریح کرد: طرح پایه ای شهاب برای شناسایی و حمایت از نخبگان از کودکی تا دوران دانشگاه در 11 استان کشور اجرا می شود که در استان قزوین هم می توانید پیگیر باشید و شما هم از ظرفیت های آن استفاده کنید که طرح موثری است.

ستاری بیان کرد: در حوزه اختراعات هم آئین نامه ای جدید با کانال مشخصی از نمایشگاه اختراعات تا تجاری سازی پیش بینی شده که از حمایت بنیاد نخبگان هم برخوردار خواهد شد و انتظار داریم شرایطی فراهم شود تا دانشگاهها برای حل مشکلات استان قزوین طرح و ایده بدهند و در اجرا سهیم شوند.



وی از پرداخت سه درصد جوایز صادراتی هم خبر داد و تصریح کرد: پنج درصد به میزان فروش دانشگاهها و سه درصد هم جوایز صادراتی به شرکت های دانش بنیان تعلق می گیرد و امیداریم با خذف قوانین زائد و فعال شدن صندوق پژوهش و دادن اختیار توزیع اعتبارات به استانها گام موثری برای کمک به فعالان این عرصه برداشته شود.