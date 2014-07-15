روزهای ناخوش تنیس روی میز خراسان شمالی/ بازیکنان توپ را به زمین اداره ورزش انداختند

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش خراسان شمالی به جز در چند رشته محدود آن چنان حرفی برای گفتن در سطح کشور و مسابقات قهرمانی ندارد؛ این ضعف البته هیچ گاه به دلیل کمبود استعداد و توان فرزندان این استان نبوده چرا که هر گاه به رشته ای ورزشی در این استان توجه شده همگان شاهد شکوفایی استعدادهای ویژه جوانان و نوجوانان این خطه و کسب عنوان های قهرمانی ملی و بین المللی از سوی آنها بوده اند.

از آن جمله می توان به جودوکاران و دو و میدانی کارانی اشاره کرد که در سایه حمایت های بخش خصوصی و مدیریت درست هیئت های ورزشی به مسابقات ملی و فراملی راه یافته و برای استان و کشور افتخارآفرینی کردند.

تنیس روی میز یکی از رشته های ورزشی پرطرفدار اما مهجور در خراسان شمالی است، اگر چه در سال های دور بازیکنانی از این منطقه در سطح خراسان بزرگ و شمال شرق کشور مطرح بودند اما حداقل در یک دهه اخیر تنیس روی میز در خراسان شمالی در مسابقات کشوری چنان فروغی نداشته است.

عدم توجه کافی و حمایت مالی از سوی مسئولان ورزشی و نیز عدم استقبال مناسب حامیان مالی خصوصی برای حمایت از این رشته ورزشی در استان سبب شده تا در سال های اخیر با وجود تلاش بی وقفه و صرف هزینه های فراوان شخصی برای فعالیت هیئت پینگ پنگ خراسان شمالی و اعزام ورزشکاران؛ موفقیت ها چندان چشمگیر نباشد اگر چه در سایه همین تلاش ها و مدیریت مناسب مسئولان هیئت، اکنون تنیس روی میز استان در رده های سنی نونهالان و نوجوانان در هر دو بخش پسران و دختران رشد چشمگیری داشته و در مسابقات منطقه ای و کشوری نیز مقام های ارزنده ای کسب کرده است.

با این وجود اما حدود هشت ماه است که هیئت تنیس روی میز خراسان شمالی عملا فاقد رییس، نایب رییس، دبیر و سایر ارکان تشکیل دهنده یک هیئت ورزشی بوده و متأسفانه اراده چندانی نیز در فدارسیون تنیس روی میز و اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی برای برگزاری مجمع عمومی انتخابات این هیئت دیده نمی شود.

بلاتکلیفی چند ماهه برای انتخاب رییس هیئت تنیس روی میز خراسان شمالی و انتصاب سرپرست و رییسی نه چندان موافق نظر راکت به دستان برای هیئت استان و شهرستان بجنورد در هفته های اخیر، سبب شده تا همان حرکت کند این رشته ورزشی در استان نیز متوقف و سالن های تمرین پینگ پنگ در بجنورد خالی شود.

نارضایتی بازیکنان پینگ پنگ استان از تغییر و تحولات جدید در هیئت تنیس روی میز خراسان شمالی و علی الخصوص انتصاب افرادی که عملکرد پیشین آنها همواره مورد اعتراض ورزشکاران این رشته بوده؛ حتی به برگزاری تجمع اعتراض آمیز در مقابل اداره کل ورزش و جوانان استان و تعطیلی سالن های تمرین نیز کشید.

فدراسیون تنیس روی میز به خراسان شمالی توجه نمی کند

ایرج نکویی، دبیر سابق هیئت تنیس روی میز خراسان شمالی در زمینه مشکلات پیش آمده در این هیئت در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: نزدیک به یک دهه از سرپرستی و ریاست امان مراد افشین در هیئت تنیس روی میز خراسان شمالی می گذرد و وی در دو مجمع انتخاب ریاست هیئت استان در سال های 84 و 88 تمامی آرا را به خود اختصاص داد اما چندی پیش در نامه ای از سوی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی بدون کوچکترین تشکر و قدردانی از او خواسته شد تا تمامی سالن ها و امکانات پینگ پنگ را تحویل دهد.

به گفته وی در این چند سال با وجود مشکلات مالی فراوان و عدم حمایت مسئولان اداره ورزش و جوانان، با تلاش ها و از خودگذشتگی های مسئولان هیئت تنیس روی میز خراسان شمالی و هزینه از جیب شخصی، تیم های تنیس روی میز استان به برخی از مسابقات اعزام می شدند تا بازیکنان انگیزه ای برای ادامه تمرینات داشته باشند.

نکویی اضافه می کند: با این وجود انتقادهای رییس هیئت تنیس روی میز خراسان شمالی به فدراسیون تنیس روی میز و مدیریت فعلی آن، سبب شده تا این فدراسیون آن چنان که باید و شاید به خراسان شمالی توجه نکند به گونه ای که اکنون هشت ماه است مجمع انتخاباتی این هیئت به تعویق افتاده و فدراسیون و اداره ورزش و جوانان خراسان شمالی نیز پاسخی به درخواست های ما برای برگزاری مجمع انتخاباتی نمی دهند.

وی با اشاره به این که یکی از انتقادهای اصلی هیئت تنیس روی میز خراسان شمالی به عملکرد تیم فعلی فدارسیون؛ حذف تمامی مسابقات تیمی قهرمانی کشور در تمامی رده ها است، می گوید: حضور بازیکنان استان های تازه تاسیس و غیربرخوردار در این مسابقات باعث رشد و پیشرفت بازیکنان و افزایش اعتماد به نفس آنها می شد اما این امکان با حذف مسابقات مزبور از استان های محروم گرفته شد که اعتراض استان هایی از جمله خراسان شمالی را در پی داشت.

به گفته نکویی اگر چه این اعتراض ها سبب تکدر خاطر مسئولان فدارسیون تنیس روی میز از خراسان شمالی و بی توجهی آنها به شرایط این رشته ورزشی در استان شد اما با این وجود بازیکنان و ورزشکاران پینگ پنگ خراسان شمالی با حمایت از امان مراد افشین خواستار نامزدی دوباره وی برای کسب کرسی ریاست هیئت شدند.

وی اضافه کرد: با تمام مشکلات و موانع، اوایل اسفندماه پارسال مجمع انتخاباتی هیئت تنیس روی میز خراسان شمالی برگزار شد و در حالی که همه شرایط برای انتخاب مجدد افشین به عنوان رییس هیئت تنیس روی میز استان فراهم بود، به علت عدم حضور نماینده قانونی فدارسیون تنیس روی میز آن هم به دلیل تأخیر دو ساعته پرواز این مجمع انتخاباتی لغو شد.

نکویی اظهار می کند: از آن زمان تاکنون چندین بار برای برگزاری دوباره مجمع به اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی مراجعه کردیم اما گفته می شود که با وجود نامه نگاری های مکرر به فدارسیون تنیس روی میز برای برگزاری مجمع و تعیین تکلیف هیئت تنیس روی میز خراسان شمالی؛ این فدارسیون پاسخی به نامه های ارسالی نمی دهد.

نکویی می گوید: به نظر می رسد با توجه به نامزد شدن دوباره امان مراد افشین و پیروزی قطعی او در این انتخابات، برخی مایل به برگزاری این مجمع و حضور در آن نیستند.

به گفته وی طبق آیین نامه وزرات خانه، هیچ هیئت ورزشی در استان ها نباید بیش از سه ماه با سرپرست مدیریت شود در حالی که اکنون هشت ماه از اتمام دوره مدیریت قبلی می گذرد و هیئت پینگ پنگ استان عملا مسئولی ندارد.

نکویی با بیان این که برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت های ورزشی وظیفه اداره کل ورزش و جوانان و فدراسیون است، اضافه می کند: در پی اهمال مسئولان در تعیین تکلیف هیئت تنیس روی میز خراسان شمالی و انتصاب سرپرستانی که مورد توافق ورزشکاران نیستند؛ آنها اقدام به برگزاری تجمع اعتراض آمیز در مقابل اداره کل ورزش و جوانان استان کردند تا وضعیت مدیریت در هیئت پینگ پنگ خراسان شمالی اصلاح شود.

وی اظهار می کند: در این تجمع علی مختارنژاد، معاون توسعه ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی وعده هایی مبنی بر اصلاح وضعیت هیئت تنیس روی میز استان داد و ورزشکاران نیز منتظرند تا این وعده ها محقق شوند.

دعوت به تعامل پینگ پنگ بازان بجنورد

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد اما در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید که واگذاری سالن های تمرین تنیس روی میز مرکز خراسان شمالی از هیئت استان به هیئت شهرستان و ابلاغ حکم ریاست رضا مکبر در هیئت شهرستان بر اساس روندی قانونی و پس از تأیید مراجع مربوط انجام شده است.

داوود خدابنده اظهار می کند: رییس جدید هیئت تنیس روی میز بجنورد از لحاظ فنی و ورزشی کاملا مورد تأیید بوده و در سال های گذشته نیز تلاش های فراوانی برای اعتلای این رشته ورزشی انجام داده بود.

وی با اشاره به گلایه های برخی پینگ پنگ بازان مرکز استان از این تغییر و تحولات، می افزاید: در روزهای اخیر چندین نشست با ورزشکاران این رشته ورزشی انجام شده و ضمن رفع برخی کدورت ها، همه برای تعامل با مدیریت جدید و تلاش برای بهبود وضعیت رشته تنیس روی میز در استان اعلام آمادگی کرده اند.

خدابنده اظهار امیدواری کرد که با سعه صدر مسئولان سابق هیئت تنیس روی میز خراسان شمالی، تعامل و همکاری لازم بین همه اعضای خانواده پینگ پنگ استان و شهرستان بجنورد ایجاد شود تا برآیند این تعامل بهبود وضعیت این رشته ورزشی در استان باشد.

تنیس روی میز خراسان شمالی چشم انتظار برگزاری مجمع انتخاباتی

به هر روی در شرایطی که به واسطه تغییرات اعمال شده در هیئت تنیس روی میز خراسان شمالی و شهرستان بجنورد، وضعیت تمرینات بازیکنان این رشته در هاله ای از ابهام فرو رفته، به نظر می رسد تلاش اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی و فدارسیون تنیس روی میز برای برگزاری هر چه سریع تر مجمع انتخاباتی این هیئت می تواند تا حد زیادی اوضاع این رشته ورزشی در استان را از شرایط نامناسب فعلی برهاند.