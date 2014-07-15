مزایده اموال بابک زنجانی به ارزش 1400 میلیارد تومان/ از هتلهای کیش تا ویلای 14 میلیاردی

به گزارش خبرنگار مهر، دادستان کل کشور دیروز در نشست خود با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: پس از ورود دادستان به عنوان مدعی العموم در پرونده این فرد با حکم قضائی ممنوع الخروج شد. پس از احضار وی تحقیقات انجام شد و قبل از بازداشت نیز سازمان بازرسی با او صحبتی انجام داد تا ببینیم آیا وجوه دریافتی بازگردانده می شود یا خیر که در آن زمان متوجه شدیم علاوه بر این که پولها باز نمی گردد صحت بعضی از اسناد مورد خدشه قرار گرفته است.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، به دلیل این که امکان داشت او به صورت قانونی و غیرقانونی از کشور خارج شود بازپرس برای او قرار بازداشت صادر کرد که این قرار تمدید شد.

به گفته وی، اقدامات جدی توسط دولت آغاز شد تا مشخص شود این پول به کجا رفته چرا که بخشی از این پول نقد بوده است. ضمن اینکه اگر وجوهی موجود است در حال حاضر کجاست و چگونه می توان آن را باز گرداند.

اژه ای با اعلام اینکه بابک زنجانی هیچ پولی در خارج از کشور ندارد تاکید کرد: هیاتی به مالزی و هیات های دیگری به کشورهای همسایه مراجعه کردند تا ببینند آیا بابک زنجانی پولی در بانکهای خارج از کشور دارد که بلوکه شده است که پس از بررسی مشخص شد هیچ پولی موجود نیست در همین حال تمام اموال وی شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: در حال حاضر شروع به قیمت گذاری اموال کرده ایم و به دولت پیشنهاد دادیم که اموال را به جای پول بردارند این در حالی است که متهم نیز به صورت کتبی اعلام آمادگی کرد تمام اموالش در داخل و خارج از کشور بابت طلب برداشته شود.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان این که وزارت نفت ابتدا با دریافت اموال به جای پول نقد مخالف بود افزود: در جلسه این هفته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موافقت شد که اموال بابک زنجانی به جای طلب برداشته شود چرا که پس از صحبت اعلام کردیم تا پرونده به دادگاه رفته و حکم قطعی شود این موضوع زمانبر است. این در حالی است که وزارت نفت پیش از این اعلام کرده بود بدهی خود را یا معادل ریالی یا ارز دریافت می کند و ملک به درد آنها نمی خورد. در حال حاضر توافق اولیه انجام شده است و بازپرس و دادستان در جهت شناسایی اموال به جد مشغول هستند.

این در حالی است که طی روزهای اخیر 5 مرحله آگهی برای فروش اموال متعلق به این شرکت در روزنامه های سراسری به چاپ رسیده است. در این مزایده ها اموال میلیاردی بابت زنجانی در تهران و کیش و همچنین چند دستگاه خودرو دیده می شود.

البته در این آگهی ها 2 شماره تماس اعلام شده که در صورت تماس با این شماره ها از آن سوی خط اعلام می شود شماره مورد نظر موقتا قطع است و هیچ گونه ارتباط تلفنی با شرکت وجود ندارد.

ویلای 5 هزار متری در لواسان، هتل های بین المللی در قشم و کیش، یک واحد آپارتمان 4 میلیاردی در خیابان ولیعصر ، مجتمع تجاری 26 هزار متری در حوالی پارک وی به ارزش 260 میلیارد تومان و چندین خودرو از مهمترین اموال بابک زنجانی است که در این مزایده به معرض فروش قرار داده شده است.

مجتمع تجاری به ارزش 140 میلیارد تومان در حوالی ونک، مجتمع مسکونی به ارزش 60 میلیارد تومان در خیابان باهنر، سه هتل در جزیره کیش به ارزش 230میلیارد تومان و یک هتل نیمه ساخته در جزیره قشم به ارزش 140 میلیارد تومان از دیگر اموال باباک زنجانی است که در این مزایده به معرض فروش گذاشته شده است.

از سوی دیگر نیز پیش از این باشگاه راه آهن که متعلق به شرکت توسعه هلدینگ سورینت بود به حمید استیلی فروخته شد.

27 مورد اموال بابک زنجانی در آخرین مزایده هزار و 452 میلیارد تومان قیمت گذاری شده است.

حال باید دید سه گروه که برای خرید اموال بابک زنجانی اعلام آمادگی کرده اند حاضر به پرداخت این رقم ها برای خرید اموال هستند و یا اموال بابک زنجانی با همین قیمت در اختیار وزارت نفت قرار خواهد گرفت.