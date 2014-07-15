44 محکوم به اعدام در کرمان مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی توکلی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: طی سال جاری سه مرحله عفو از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده که بر این اساس تعدادی از محکومین مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات واقع شدند.

وی با اشاره به اینکه این آزادی‌ ها تاثیر بسزایی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌‌ها داشته است، ادامه داد: یک مرحله عفو به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) ویژه خانم ها صورت گرفت که طی آن 212 نفر از مشمول آن شدند.

این مسئول قضائی تصریح کرد: از این تعداد 60 نفر ا زندان رهایی یافته و محکومیت 152 نفر دیگر نیز کاهش پیدا کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اذعان داشت: همچنین به مناسب سالروز جمهوری اسلامی ایران و میلاد حضرت مهدی(عج) که 66 نفر مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند که از این تعداد 44 نفر محکوم به اعدام بودند.

وی به تشکیل سه جلسه کمیسیون عفو استانی در سال جاری اشاره و تصریح کرد: در این جلسات تقاضای عفو 247 مورد ارزیابی شد که از این تعداد کمیسیون با تقاضای 247 نفر مخالفت و با تقاضای 184 نفر موافقت کرد.

این مسئول از ارسال پرونده های موافقت شده اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی قوه قضائیه خبر داد و افزود: در صورت موافقت با عفو این موارد در کمیسیون عفو مرکز در مناسبت های ملی مذهبی پیش در سال جاری ابلاغ خواهند شد.