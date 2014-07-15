۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۴:۲۴

قزلی در گفتگو با مهر:

جایزه‌های ادبی کشور بهتر است به بنیاد شعر و ادبیات داستانی سپرده شود

مدیر عامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی گفت: برگزاری جایزه‌های ادبی کشور از جمله جایزه جلال‌آل‌احمد، پروین اعتصامی و گام اول جزء ماموریت‌های بنیاد شعر و ادبیات داستانی است و بهتر است به این بنیاد واگذار شود.

مهدی قزلی مدیر عامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: بر این باورم که بهتر است این جایزه‌ ادبی و برگزاری آن به بنیاد شعر و ادبیات داستانی که متولی شعر و ادبیات داستانی در کشور است واگذار شود.

قزلی ادامه داد: زمانی که این جوایز ادبی تاسیس شدند بنیاد ادبیات داستانی وجود نداشته است ولی در حال حاضر با توجه به ماموریتی که برای این بنیاد تعریف شده است باید برگزاری این جوایز به بنیاد واگذار شود.

وی با بیان اینکه در این راستا تلاش‌های بسیار ارزشمند و درخور تقدیری از سوی جناب آقای میرزایی مدیرعامل خانه کتاب انجام شده بود، گفت: مذاکرات تکمیلی با ایشان و آقای صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد را برای انتقال این جایزه ادامه خواهیم داد و با تعامل همدلانه‌ای که در طول این مدت از سوی این دو بزرگوار دیده‌ام به آینده این موضوع خوش‌بین و امیدوار هستم.

به گفته وی، جایزه ادبی پروین اعتصامی نیز می‌تواند در جشنواره‌ای مانند شعر فجر تجمیع شود و جایزه ادبی جلال آل‌احمد به عنوان جایزه کتاب سال در حوزه ادبیات بالاترین مرجع معرفی و تجلیل از ادبیات در ایران قرار بگیرد و به همین خاطر می‌توان بخش ادبیات داستانی را از جایزه کتاب سال نیز حذف و انتخاب آثار برتر ادبی را تنها به جایزه جلال سپرد.

مدیر عامل بنیادشعر و ادبیات داستانی در پایان گفت: در مجموع باید درباره این موضوعات مطالعاتی جدی صورت گیرد.

