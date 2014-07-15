کشف میادین جدید نفت و گاز در غرب ایران

به گزارش خبرنگار مهر، اوپک در آخرین گزارش رسمی با اشاره به سقوط دو پله ای جایگاه نفتی ایران از حیث در اختیار داشتن ذخایر نفت خام، اعلام کرد: ایران با دارا‌بودن حدود 13 درصد از ذخایر نفت اوپک در میان کشور‌های عضو اوپک در رتبه سوم قرار دارد اما از نظر ذخایر نفتی، رتبه چهارم دنیا را به خود اختصاص داده است.



گزارش های رسمی شرکت ملی نفت ایران حاکی از آن است که در شرایط فعلی حجم ذخایر نفت خام قابل برداشت ایران حدود 157 میلیارد بشکه بوده و این در حالی است که اخیرا رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت از کشف ذخایر جدید نفت و گاز در کشور خبر داده است.



مطابق با اهداف اکتشافی شرکت ملی نفت ایران در سال 92، باید حدود 450 میلیون بشکه ذخایر جدید نفت خام و حدود 125 میلیارد مترمکعب ذخایر گاز طبیعی در ایران کشف شود.



در همین حال سیدسعید حیدری‌طیب عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از کشف میادین جدید نفت و گاز در قصرشیرین در غرب کشور خبر داد و اعلام کرد: مطالعات انجام گرفته وجود چاه‌های نفت و گاز را در قصر شیرین تایید می کند.



وی با اشاره به حفاری یک حلقه چاه در منطقه قصذ شیرین، تصریح کرد: نتیجه و جزئیات دقیق این چاه‌ها هنوز توسط شرکت ملی نفت ایران مشخص و اعلام نشده است.



از این رو پیش بینی می شود تا هفته دولت و قطعی شدن نتایج مطالعات اکتشافی، جزئیات اکتشاف میادین جدید نفت و گاز طبیعی ایران رسما توسط وزارت نفت اعلام شود.



هرمز قلاوند مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران هم اخیرا در گفتگو با مهر با اشاره به کشف ذخایر جدید نفت و گاز در ایران با بیان اینکه به زودی نتایج اکتشافات جدید نفت و گازی کشور توسط وزیر نفت اعلام خواهد شد، گفته است: در منطقه زاگرس و مناطق مرکزی ایران شواهدی مبنی بر وجود ذخایر جدید هیدروکربوری وجود دارد.



مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه در منطقه زاگرس و مناطق مرکزی ایران شواهدی مبنی بر وجود ذخایر جدید هیدروکربوری وجود دارد، تبیین کرد: قطعا با استفاده از پروژه‌های جدید اقداماتی برای کشف ذخایر هیدروکربوری در این مناطق در دستور کار قرار خواهد گرفت.



به گزارش مهر، وزارت نفت هم سال گذشته، اعلام کرده بود: در حال حاضر ایران با در اختیار داشتن 33.6 ترلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی که معادل 234 میلیارد بشکه ذخایر نفت خام بوده بزرگترین دارنده ذخایر گاز جهان است.