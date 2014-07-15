تشكيل 7 كميته تخصصی برای تدوين پرونده ثبت جهاني شهر استخر و نقش رستم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود رضايي منفرد در نخستین جلسه تخصصي كه به منظور بررسي روند تحقيقات و پژوهش هاي تكميلي برای تدوين گسترده سازي پرونده جهاني تخت جمشيد و الحاق شهر استخر و نقش رستم به آن برگزار شد، با اشاره به پتانسيل هاي شاخص شهر استخر و نقش رستم افزود: هر كدام از اين آثار، به تنهايي شایسته ثبت در فهرست ميراث جهاني است اما بدليل محدوديت سهميه سالانه ايران در معرفي آثار فرهنگي به يونسكو، سازمان ميراث فرهنگي تصميم گرفت پرونده نقش رستم و شهر استخر را با پرونده مجموعه جهاني تخت جمشيد تدوين کند.

وی با بیان اینکه مطالعات اوليه این طرح انجام شده است خاطرنشان کرد: تشكيل كارگروه هاي اختصاصي بر مبناي الگوهاي موجود برای ثبت يك اثر در فهرست ميراث جهاني حائز اهميت است به همین منظور آغاز به كار مطالعات تكميلي و ميداني پرونده ثبت جهاني شهر استخر و نقش رستم و الحاق آن به پرونده جهاني تخت جمشيد در قالب 7 كميته با هدف مطالعات مانيتورينگ، مستندنگاري، شناسايي و توصيف اثر و تحقيقات ميداني و پژوهشي ، با فعاليت 20 كارشناس كليد خورد.

به گفته مدير مجموعه جهاني تخت جمشيد، نخستین تحقيقات ميداني پرونده با بازديد از عرصه و حريم مجموعه تخت جمشيد آغاز شد.