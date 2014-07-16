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۲۵ تیر ۱۳۹۳، ۱۷:۰۶

مدافع آبی‌ها حداقل دو هفته دور از میادین؛

عمران‌زاده برای مداوا امشب به تهران بر می‌گردد

عمران‌زاده برای مداوا امشب به تهران بر می‌گردد

حنیف عمران‌زاده که در دیدار تدارکاتی استقلال برابر حریف الجزایری مصدوم شده بود چهارشنبه شب برای انجام آزمایش MRI و مداوای خود به تهران بر می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال مصدومیت حنیف عمران‌زاده، مدافع تیم فوتبال استقلال در بازی دوستانه مقابل یو اس ام الجر که سه‌شنبه شب در استانبول برگزار شد این بازیکن امشب برای معاینه و مداوای تخصصی از کاروان استقلال جدا می‌شود و به تهران باز می‌گردد.

طبق اعلام نظر دکتر ستوده، پزشک تیم فوتبال استقلال این بازیکن باید جهت انجام آزمایش MRI فردا در کلینیک تخصصی استقلال حاضر شود تا نظر نهایی و دقیق درباره میزان مصدومیت او و مدت زمان غیبت در تمرینات و مسابقات بعد از انجام آزمایشات اعلام شود.

در معاینات اولیه به نظر می‌رسد که عمران‌زاده حداقل دو هفته از تمرینات گروهی به دور خواهد بود.

کد مطلب 2333217

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