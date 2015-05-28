خرید تضمینی گندم در خراسان شمالی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم سهرابی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران از آغاز خرید تضمینی گندم در خراسان شمالی از نیمه دوم خردادماه جاری خبر داد و افزود: بر اساس اعلام دولت، امسال نرخ خرید تضمینی گندم در هر کیلوگرم هزار و ۱۵۵ تومان با افت مفید چهار درصد و افت غیر مفید دو درصد است.

وی با اشاره به این که امسال پرداخت وجه گندم خریداری شده به کشاورزان به روز و با عاملیت بانک کشاورزی صورت می گیرد، اضافه کرد: در حال حاضر گروه های بازرسی در حال انجام بازرسی های فنی و بهداشتی از انبارهای ذخیره سازی گندم در شهرستان های مختلف این استان هستند.

سهرابی با بیان این که ظرفیت ذخیره سازی گندم خراسان شمالی در قالب سیلوها، انبارهای مکانیزه و انبارهای ساده کارخانجات بیش از ۳۰۰ هزار تن است، افزود: مطابق آمار اعلام شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان، پیش بینی می شود امسال در مجموع بیش از ۱۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شود.

وی با اشاره به این که سازمان تعاون روستایی استان مباشر خرید گندم است، افزود: سال گذشته به دلیل خشکسالی و کاهش تولید گندم در مجموع ۷۸ هزار تن گندم از کشاورزان خراسان شمالی در بخش دولتی خریداری شده بود.

سهرابی با بیان این که برداشت گندم در خراسان شمالی ابتدا در مناطق گرمسیری استان از جمله در شهرستان های جاجرم و اسفراین صورت می گیرد، اضافه کرد: شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی آمادگی کامل برای خرید محصول گندم کشاورزان استان را از نیمه دوم خرداد ماه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی امسال در این استان در مجموع ۵۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت گندم رفته اند و پیش بینی شده از این سطح بیش از ۲۵۰ هزار تن گندم برداشت شود.

برنامه ریزی دستگاه های متولی در خراسان شمالی حاکی از آن است که از این میزان گندم تولید شده، ۱۵۰ هزار تن خریداری می شود.

برداشت گندم در خراسان‌شمالی از نیمه دوم خرداد آغاز خواهد شد.