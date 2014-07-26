  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۴ مرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۵۳

مجید ناصری سرمربی تیم ملی استقامت دوچرخه سواری ایران شد

مجید ناصری سرمربی تیم ملی استقامت دوچرخه سواری ایران شد

پیشکسوت، داور بین‌المللی و مربی با سابقه دوچرخه‌سواری ایران به عنوان سرمربی تیم ملی استقامت انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری طی حکمی مجید ناصری را به عنوان سرمربی تیم ملی استقامت ایران معرفی کرد. ناصری قرار است تیم ملی را بازی‌های آسیایی اینچئون کره جنوبی هدایت کند.

ناصری در کارنامه کاری خود عنوان تنها داور بین‌المللی دوچرخه‌سواری، مربیگری تیم ملی عراق و تیم‌های داخلی را دارد.
 

کد مطلب 2338491

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها