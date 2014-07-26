مجید ناصری سرمربی تیم ملی استقامت دوچرخه سواری ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری طی حکمی مجید ناصری را به عنوان سرمربی تیم ملی استقامت ایران معرفی کرد. ناصری قرار است تیم ملی را بازیهای آسیایی اینچئون کره جنوبی هدایت کند.
ناصری در کارنامه کاری خود عنوان تنها داور بینالمللی دوچرخهسواری، مربیگری تیم ملی عراق و تیمهای داخلی را دارد.
پیشکسوت، داور بینالمللی و مربی با سابقه دوچرخهسواری ایران به عنوان سرمربی تیم ملی استقامت انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری طی حکمی مجید ناصری را به عنوان سرمربی تیم ملی استقامت ایران معرفی کرد. ناصری قرار است تیم ملی را بازیهای آسیایی اینچئون کره جنوبی هدایت کند.
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