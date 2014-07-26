به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام سید محمد جعفری پیش از ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت سالروز اقامه نخستین نماز جمعه بعد از پیروزی انقلاب گفت: استان کرمان به لحاظ تعداد برگزاری نماز جمعه در کشور رتبه سوم را بعد از استان های اصفهان و فارس داراست.

این مسئول از برگزاری نماز جمعه در 50 شهر این استان خبر داد و اذعان داشت: در طول سال به جز ماه های محرم و رمضان بین 50 تا 80 هزار نفر در نماز جمعه شرکت می کنند.

وی از عضویت دو هزار و 250 نفر در ستادهای نماز جمعه استان کرمان خبر داد و افزود: در این ستادها 45 عضو دائمی فعالیت می‌کنند که اعضاء برخی از ستادها به 150 نفر می رسد.

وی با اشاره به لزوم جذب جوانان برای مشارکت حداکثری در این آیین عبادی سیاسی، تصریح کرد: اقدامات خوبی برای ارتقاء سطح کیفی و کمی برنامه‌های این ستاد در استان صورت گرفته است.

حجت الاسلام جعفری از کسب رتبه برتر کشوری توسط شورای سیاست گذاری استان کرمان خبر داد و اذعان داشت: یکی از اهداف ما در نمازهای جمعه تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری و رهبر کبیر انقلاب(ره) است.