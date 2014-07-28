بررسی راهکارهای برون رفت از بحران بیکاری در کرمانشاه/ از بازنگری سند اشتغال تا تشکیل کمیته های تخصصی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی توسعه برای یک کشور، منطقه و یا استان نرخ بیکاری است. کرمانشاه به عنوان مرکز ثقل جغرافیایی و اقتصادی غرب کشور و شاهراه ارتباط با بازار عراق همواره از معضل آمار بالای جمعیت بیکار رنج برده است. موضوعی که رهبر معظم انقلاب در سفر خود به کرمانشاه نیز به صورت ویژه بر آن تأکید کرده و به عنوان یکی از دغدغه های خود برای استان از آن یاد کردند.

خبرگزاری مهر در روزهای گذشته در چند گزارش از نواسانات نرخ بیکاری استان کرمانشاه سخن گفت. گزارش هایی که در آنها از آمار 10.5 درصدی تابستان 92، نرخ بیکاری 15 درصدی پاییز 92 و در نهایت آمار 20.7 درصدی زمستان 92 که کرمانشاه را بیکارترین استان کشور معرفی می کرد، به عنوان تب و لرز بیکاری کرمانشاه در تابستان و زمستان یاد کرد.

این آمار در پایان بهار 93 برای استان 14.7 درصد از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد، موضوعی که علی رغم کاهش 5 درصدی نسبت به دوره سه ماهه قبل، کرمانشاه را در رده چهارمین استان بیکار کشور در کنار کهکیلویه و بویر احمد قرار داده است.

این عدد و رقم ها بارها و بارها اعلام شده و نمودارهای رده بندی اشتغال و بیکاری ترسیم شده است، اما راهکار برون رفت از وضعیت کنونی برای استانی با جمعیت قریب به 2 میلیون نفری کرمانشاه چیست؟ این موضوعی است که خبرگزاری مهر از این پس در سلسله گزارش های خود برای پیشبرد استان به سمت خروج از بحران بیکاری پیگیری خواهد کرد.

در راستای همین پیگیری ها از سوی مسئولین مرتبط، به خبرگزاری مهر اعلام شد که کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه تدابیر ویژه ای برای کاهش آمار بیکاری استان را از ابتدای سالجاری کلید زده است. موضوعی که در ادامه بیشتر واکاوی خواهد شد.

بازنگری سند توسعه اشتغال استان اولین گام برای برون رفت از بحران

در همین رابطه مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی 3 ماهه نخست سال جاری کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان چند محور مهم را به خواست معاون برنامه ریزی استانداری به عنوان دستور کار ویژه در فعالیت های این کارگروه قرار داد که بازنگری سند توسعه اشتغال استان اولین و از جمله مهمترین آنها بود که مورد بررسی قرار گرفت.

محسن دارابی گفت: علی رغم تصویب این سند در سال های گذشته تا کنون بهره ای از آن گرفته نشده بود. سند اشتغال استان در جلسات متعدد و طولانی کارشناسی کارگروه اشتغال استان با حضور کارشناسان تمامی دستگاه های اجرایی مورد بازنگری قرار گرفت تا در دستور کار ادارات برای تعهد ایجاد اشتغال قرار گیرد.

این مسئول اظهار داشت: دستگاه هایی مثل شهرداری و تاکسی رانی که سند اشتغال برای آنها تدوین نشده بود با توجه به ماهیت و نقشی که در ایجاد اشتغال داشتند در این حوزه فعال شدند.

تشکیل کمیته های تخصصی زیر مجموعه کارگروه اشتغال برای هدفمند شدن اقدامات حوزه اشتغالزایی



دارابی دومین محور مهم در دستور کار کارگروه اشتغال را تشکیل کمیته های تخصصی ذیل این کار گروه عنوان کرد و گفت: علی رغم اهمیت، این موضوع به عنوان حلقه مفقوده کارگروه شمرده می شد. کمیته های تخصصی مثل شورای مهارت که با محوریت اداره کلی فنی و حرفه ای با توجه به رسالت اصلی خود در بحث آموزش و با هدف ساماندهی و یکپارچه سازی آموزش ها قدم برمی دارند.

وی کمیته هایی مانند پایش طرح های راکد، سامان دهی خدمات موسسات مالی مانند بورس و بیمه و ... را ازجمله کمیته های تخصصی دیگر تشکیل شده ذیل کارگروه اشتغال برشمرد.

پیگیری مصوبات سفر رهبر انقلاب در کارگروه اشتغال



دارابی با اشاره به وظایف کارگروه اشتغال در حوزه پیگیری مصوبات سفر رهبر انقلاب به کرمانشاه گفت: پس از سفر نمایندگان دفتر مقام معظم رهبری به همراه مدیران بانک های عامل کشور و بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری برای بررسی عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات مصوب سفر معظم له، این موضوع در دستور کار جدی کمیته کارشناسی اشتغال و سرمایه گذاری قرار گرفت.

وی افزود: پیگیری روزانه و مستمر طرح های معرفی شده به صندوق توسعه ملی یکی دیگر از محورهای مورد تاکید مدیریت استان بود که به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

نگاهی به اقدامات یکی از کمیته های تخصصی کارگروه اشتغال/ شورای مهارت با محوریت اداره کل فنی و حرفه ای

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از نکات زیر بنایی برای رفع معضل بیکاری و رسیدن به اشتغال زایی مناسب که توسط مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری کرمانشاه به آن اشاره شد، تشکیل کمیته های تخصصی به محوریت ادارات و دستگاه های مربوطه ذیل کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری است.

برای واکاوی مفیدتر این برنامه خبرگزاری مهر به سراغ یکی از این کمیته های تخصصی به ریاست اداره کل فنی و حرفه ای استان کرمانشاه یعنی "شورای مهارت" رفت.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان کرمانشاه در تشریح وظایف و اقدامات کمیته تخصصی شورای مهارت به خبرنگار مهر گفت: شورای مهارت بر اساس پیشنهاد ارائه شده در کارگروه اشتغال و سرمایه گزاری در اواخر اردیبهشت ماه سالجاری راه اندازی شد.

ناصری امید اظهار داشت: شورای مهارت با تشکیل جلسات مختلف و رایزنی با دستگاه های اجرایی استان کرمانشاه، فرمانداری ها و سایر مسئولین، خوشبختانه با حمایت و توجه ویژه مدیریت استان و معاون برنامه ریزی توانسته است در راستای وظایف تعریف شده سازمانی و نیازهای استان گام های مثبتی بردارد.

وی افزود: شورای مهارت جهت ارتقاء آموزش های کیفی و همچنین افزایش کارگاه ها و تعهدات آموزشی در سال جاری توانست در کنار دیگر دستگاه های متولی استان نقش خود را برای حرکت در مسیر کاهش آمار بیکاری استان بردارد.

وی ادامه داد: از جمله مهمترین اقدامات در خصوص اهداف تشکیل شورای مهارت می توان به برگزاری جلسات کارشناسی در اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی در راستای تجمیع آموزش های مهارتی حوزه صنایع دستی؛ جلسات کارشناسی در اداره کل صنعت، معدن و تجارت در راستای تجمیع آموزش های مهارتی حوزه فرش؛ تشکیل جلسه جمع بندی و کارشناسی هر سه حوزه فرش، کشاورزی و صنایع دستی در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اشاره کرد.



وی تصریح کرد: راه اندازی 2 دانشگاه علمی کاربردی در رشته های کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی طراحی لباس، کاردانی فنی برق صنعتی، کاردانی حرفه ای صنایع دستی بافت فرش در شهرستان سنقر و همچنین کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی، کاردانی شبکه های کامپیوتری و کاردان فنی مکانیک خودرو در شهرستان پاوه از دیگر اقدامات عملی شورای مهارت بوده است.



مدیرکل فنی و حرفه ای استان ادامه داد: در زمینه ارتقاء کمی و کیفی آموزش ها از جمله مهترین اقدامات افزایش حجم تعهدات آموزشی با دو شیفته شدن حدود 30 کارگاه در سطح استان و ایجاد کارگاه های جدید در شهرستان های کرمانشاه، جوانرود، پاوه و کنگاور همچنین فعال شدن کارگاه های تولیدمحور در سطح استان از جمله کارگاه نانوایی در شهر کرمانشاه، کارگاه خیاطی در مرکز شماره یک کرمانشاه، کارگاه مبل سازی در زندان مرکزی کرمانشاه و کارگاه کابینت سازی در دالاهو بوده است.



وی در پایان به انعقاد قرارداد های آموزشی و توجه ویژه به مبحث آموزش روستایی اشاره کرد و گفت: به منظور تحقق اهداف تعیین شده شورای مهارت لازم است کلیه دستگاه هایی که در زمینه آموزش فعالیت می کنند با این اداره کل هماهنگ شوند.

