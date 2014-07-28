به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص حضور ایران در رقابتهای جام ملتهای آسیا، ضمن بیان مطلب فوق بیان کرد: ما از کیروش خواستهایم تا تیم ملی را برای جام جهانی بعدی آماده کند چرا که برای ما جام جهانی خیلی مهم است. در واقع اهمیت آن نسبت به جام ملتها 80 به 20 است.
وی افزود: البته جام ملتها نیز مهم است و از سرمربی تیم ملی نیز خواستهایم تا حدی تیم ملی را جوان کند. به خصوص اینکه از بازیکنان جوانی که در جام جهانی حضور پیدا نکرده بودند استفاده کند و در ترکیب تیم برخی نفرات تیم امید را به کار گیرد. با این حال هدف اصلی وی صعود به جام جهانی بعدی است نه جام ملتها. البته این را هم میدانیم که اگر تیم ملی در جام ملتها نتیجه نگیرد کار برای آقای کیروش سخت میشود و فشارها افزایش خواهد یافت.
رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص تغییر نسل در تیم ملی کشورمان خاطرنشان کرد: کیروش بهتر از همه میداند که در صورت نتیجه نگرفتن در جام ملتها فشارهای زیادی را باید تحمل کند. ما از وی خواستهایم تا 20 یا 30 درصد تغییرات را در تیم ملی اعمال کند و بتواند از نفرات جوانتر نیز بهره بگیرد.
وی درباره تغییرات چارت سازمانی در تیم ملی خاطرنشان کرد: بر اساس توافقی که صورت گرفته، از این پس پست سرپرست و مدیر تیم ملی را نخواهیم داشت و خود کیروش بر کارها نظارت خواهد کرد. ضمن اینکه عوامل فدراسیون کارهای مربوط به تیم ملی را انجام میدهند.
کفاشیان در مورد انتقادات مطرح شده از تیم ملی ایران در جام جهانی 2014 برزیل اظهار کرد: مردم از عملکرد تیم ملی در جام جهانی رضایت دارند و در کل بازیهای ایران در این مسابقات در سطح جهانی بازتاب مثبتی داشت. ضمن اینکهبرزیل 7 گل خورد و فوتبالش از بین رفت اما اگر یک گل میخورد و میباخت، چنین اتفاقاتی برایش رخ نمیداد.
وی با بیان اینکه نتیجهگیری هم در چنین مسابقاتی مهم است، یادآور شد: به نظرم عملکرد تیم ملی در جام جهانی قابل قبول بود اما باید تلاش کنیم در دورههای بعدی تیم به مرحله دوم صعود کند. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم درصد دویدن و پاسهای ملیپوشان در جام جهانی، 20 تا 30 درصد از لیگ بالاتر بود که این موضوع نشان دهنده کار خوب کیروش و کادر فنی تیم ملی بود.
رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص تدابیر این فدراسیون برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی تیم ملی در روزهای فیفا اینگونه اظهار نظر کرد: برای برنامهریزی این مسابقات نسبت به گذشته دو اتفاق خوب افتاده است. ابتدا AFC تصمیم گرفته تا درگیری تیمها در فیفا دی را کمتر کند تا مانند پارسال ما در چنین روزهایی مجبور به برگزاری دیدارهای خود در مرحله مقدماتی جام ملتها نباشیم.
وی افزود: مورد بعدی نیز هماهنگی مسئولان سازمان با کیروش است که در روزهای فیفا زمان آزاد در برنامهریز لیگ ایجاد شود تا هم تیم ملی و هم تیم امید تمرینات خود را به بهترین شکل برگزار کنند. همچنین در زمان جام ملتها هم شاید لیگ زودتر تعطیل شود تا تیم ملی بهتر برنامههای آمادهسازی خود برای حضور در آن رقابتها را پیگیری کند.
کفاشیان در مورد محل برگزاری اردوهای آمادهسازی تیم ملی هم یادآور شد: ما به کیروش میگوییم اردوهای خود را در تهران یا کیش برگزار کند اما او در برنامههایش برگزاری اردوی تیم ملی در کشور آفریقای جنوبی یا اروپا و بازیهای تدارکاتی با تیمهای خوب را در نظر گرفته است. او میخواهد بیشتر اردوها در خارج از کشور برگزار شود تا در نهایت تیم ملی نتیجه خوبی در جام ملتها و جام جهانی بعدی بدست آورد.
وی در مورد سیاست فدراسیون فوتبال در مورد تیم امید در بازیهای آسیایی اینچئون و اینکه این تیم با نفراتی که بتوانند به تیم امید کمک کنند به میدان میرود یا نفرات زیر 23 سال؟، تصریح کرد: اردوها و بازیهای تدارکاتی تیم فوتبال امید در ماههای اخیر با تیمی که قرار است در مسابقات مقدمانی المپیک انجام دهد، برگزار میشود.
رئیس فدراسیون فوتبال اضافه کرد: البته طبق تصمیم گیری مشترکی که با اعضای کمیته المپیک داشتیم، قرار شد تیمی را به اینچئون بفرستیم که نظارهگر نبوده و زود هم اوت نشود، به همین دلیل ممکن است 3 بازیکن زیر 23 سال به این تیم اضافه شوند تا زورمان برسد حریفانمان را ببریم.
وی با بیان اینکه درحال حاضر تیم امید ایران تفاوت سنی 3 ساله با تیمهای حاضر در اینچئون دارد، خاطرنشان کرد: قطعا وقتی تیم از مسابقات آسیایی برگردد، همان تیم قبلی میشود اما به دلیل اینکه مدال بازیهای آسیای مهم است، هم باید برای کسب مدال در آن مسابقات تیم را به خوبی آماده کنیم و هم به حضور در رقابتهای مقدماتی المپیک فکر کنیم.
کفاشیان در مورد قرارداد بازیکنان و اعضای کادرفنی تیمهای شرکت کننده در لیگ برتر که منتشر شده است؟ اینگونه واکنش نشان داد: بنده موافق اعلام رقم قراردادها نبودم زیرا قراردادی که بین مدیر با ورزشکار بسته میشود، نباید مطرح شود زیرا ممکن است، مدیر دیگر نتواند در باشگاهش به خوبی روی سایر بازیکنان مدیریت کند. ضمن اینکه بنده وقتی از جایی حقوقی میگیرم، دوست ندارم کسی مبلغ آن را بداند.
وی افزود: البته در این مدت بحثهایی پیش آمده که در فوتبال همه را به یک شکل میدیدند. همچنین ارگانهای مختلف و مردم هجمه شدیدی ایجاد کرده بودند که به فوتبالیستها پولهای کلان میپردازند که به همین دلیل در نشست با مدیران باشگاه تصمیم گرفتیم در این خصوص شفافسازی انجام شود.
رئیس فدراسیون فوتبال در مورد اینکه با باشگاههای متخلف چگونه برخورد میشود، گفت: نباید عجله کرد، زیرا هنوز مستندات به من منعکس نشده است اما ما سقف قرارداد باشگاهها را مشخص کردهایم و قطعا با متخلفان هم برخورد میشود.
