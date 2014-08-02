راهپیمایی مسلمانان اسپانیا برای حمایت از مردم غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلمانان اسپانیا دیروز جمعه 10 مرداد ماه راهپیمایی خود را با لباس سفید و پرچم فلسطین شعارهایی مبنی بر صلح سر برگزار کردند.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی عمدتا جوانان و گروه هایی از خانواده های مسلمان بودند که پس از اقامه نماز ظهر جمعه در حومه ساوانا گردهم جمع شده بودند.

عبدالحسین نماینده سازمان صدای متحد انسانیت به عنوان یکی از برگزار کنندگان این راهپیمایی از پاسخ مسلمانان به دعوت این سازمان برای حمایت از مردم مظلوم غزه ابراز رضایت کرد و گفت این راهپیمایی اولین رویداد در میان چند رویداد برنامه ریزی شده است که در واکنش به شهید شدن شمار بسیاری از شهروندان غیر نظامی غزه به خصوص کودکان این منطقه برگزار می شود.

وی همچنین اظهار داشت که سازمان وی و چند گروه اسلامی دیگر در اسپانیا برای جمع کردن کمکهای مردمی به منظور حمایت از مردم فلسطین همکاری وسیعی را آغاز کرده اند.

"فازر محمد" شخصیت رسانه ای و از شرکت کنندگان در این راهپیمایی گفت: اقدام مسلمانان درباره ارتقا آگاهی عمومی نسبت به رنج مسلمانان غزه حائز اهمیت است.

وی گفت: طی مدت طولانی افرادی شبیه به من تمایل داشتند فعالیتهای اجتماعی نداشته باشند اما این راهپیمایی یک فراخوان و بیدارباش برای همبستگی با رنج مردم مظلوم غزه است. خدا را شاکریم که توانستیم به شکلی قانونمند از فرصت مناسب در راستای راهپیمایی استفاده کنیم.

این ستون نویس و شخصیت رسانه ای مسلمان گفت: تظاهراتهای بزرگی در پایتختهای مهم دنیا برگزار شده است اما هنوز هم شاهد هستیم که وضعیت غزه تفاوتی نکرده است.

مسلمانان در این راهپیمایی اعلام کردند که درحالی که آنها خواستار صلح در منطقه هستند مسئله عدالت برای قربانیان بی گناه این جنگ بسیار حائز اهمیت است.

تعداد شهدای جنگ غزه که از روز 17 تیرماه آغاز شده به هزار و 650 نفر و تعداد مجروحان به بیش از هشت هزار و 900 نفر رسیده است.