به گزارش خبرنگار مهر، دیدراهای تیم ملی بسکتبال در تورنمنت کاپ توران لهستان بامداد امروز دوشنبه به پایان رسید. بدین ترتیب این تیم امروز این کشور ار ترک خواهد کرد تا برنامه‌های آماده‌سازی خود برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان را در کشور دیگری دنبال کند.

اسلواکی مقصد بعدی ملی‌پوشان بسکتبال ایران است. آنها امروز از لهستان عازم این کشور خواهند شد تا برگزار کننده چند جلسه تمرینی همراه با دیدارهای تدارکاتی در این کشور باشند. از آنجا که اسلواکی در فاصله نزدیکی نسبت به لهستان قرار دارد، سفر اعضای تیم ملی بسکتبال به این کشور به صورت زمینی انجام خواهد شد. طبق برنامه آنها پس از یک ساعت به براتیسلاوا می رسند و در هتل موردنظرشان در این شهر مستقر خواهند شد.

تیم ملی بسکتبال طی مدت زمان حضور در اسلواکی برگزار کننده دو دیدار برابر تیم ملی این کشور خواهند بود. این دیدارهای طی روزهای 14 و 16 مردادماه انجام خواهد شد.

دیدارهای تیم ملی بسکتبال مقابل اسلواکی همچون دیدارهای برگزار شده در تورنمنت کاپ توران لهستان در راه آماده‌سازی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان انجام می‌شود. ایران در گروه A این رقابت‌ها با اسپانیا، مصر، صربستان، برزیل و فرانسه همگروه است.

مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان طی روزهای 8 تا 23 شهریورماه به میزبانی مشترک پنج شهر اسپانیا برگزار می‌شود.