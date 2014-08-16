ورزش پهلوانی و زورخانه ای نماد عینی مروت و جوانمردی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی پاشازاده ظهر امروز در مراسم گرامیداشت روز فرهنگ پهلوانی، زورخانه ای که با حضور جمعی از پیشکسوتان و ورزشکاران بیجار در زورخانه مرحوم تختی برگزار شد، اظهار داشت: ورزشکاران در رشته زورخانه ای با تمسک به مولای متقیان امام علی (ع) گام بر می دارند.

وی تقدیر از خادمان، پیشکسوتان و ورزشکاران این رشته را هدف اصلی حضور خود در این مراسم ذکر کرد و به حمایت شهرداری از تیم های ورزشی و از جمله فوتبال و ورزشهای زورخانه ای و پهلوانی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه این ورزش سراسر مدح اهل بیت (ع) است، افزود: توسعه ورزش پهلوانی و زورخانه ای در مسیر گسترش سیره اهل بیت عصمت و طهارت است و در همین راستا باید توجه به این رشته ورزشی در شهرستان بیجار مورد توجه ویژه قرار گیرد.

پاشازاده با اشاره به اینکه تجلیل از ورزش زورخانه ای، تجلیل از منش پهلوانی است، عنوان کرد: مشی و منش پهلوانی در این ورزش موج می زند و به همین دلیل ما به هر اندازه که از این رشته ورزشی حمایت کنیم باز هم کم است.

وی اضافه کرد: این ورزش باید تقویت شود و جایگاه تاریخی خود را همچنان با عزت حفظ کند چون این ورزش سلامت روح و جسم را با هم در برنامه کاری خود دارد و این کار خیلی ارزشمند است.

شهردار بیجار به جایگاه این شهرستان در حوزه ورزش های زورخانه و پهلوانی اشاره کرد و افزود: بهره برداری از تمامی ظرفیت های در اختیار با هدف تقویت ورزش زورخانه ای و پهلوانی یکی از نیازهای لازم و ضروری در شهرستان بیجار به شمار می رود.

در این آیین کودکان، نونهالان، نوجوانان و جوانان ورزشکار به اجرای نمایش های زیبا و متنوع در گود هشت ضلعی پرداختند و در پایان از سوی شرکت کنندگان کمک های مردم برای حمایت از مردم مظلوم غزه جمع آوری شد.