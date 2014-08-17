امکان ارائه خدمات نسل پنجم موبایل در کشور/ اپراتورها هیچ محدودیتی ندارند

علی اصغر عمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انجام مقدمات برای ورود نسل پنجم موبایل در ایران با توجه به اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دیگر محدودیتی در ارائه تکنولوژی قائل نیستیم و اپراتورهایی که از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجوز می گیرند می توانند مبتنی بر هر نوع تکنولوژی، به مشترکان خدمات دهند.

وی با بیان اینکه در مجوزی که به اپراتورهای موبایل از اول شهریورماه اعطا می شود نسل سوم و بالاتر از آن دیده شده است اضافه کرد: بر مبنای این مجوز اپراتورهای موبایل می توانند به واسطه هرگونه تکنولوژی به مشترکانشان سرویس دهند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: چنانچه اپراتور قصد ارائه سرویس متفاوتی دارد نیازمند اعلام به رگولاتوری و دریافت مجوز است اما عرضه و ارائه تکنولوژی در داخل کشور با هیچگونه محدودیتی همراه نیست.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه امکان عرضه سرویس های مبتنی بر تکنولوژی نسل سوم 3G، چهارم LTE و چهارم پیشرفته و نسل پنجم موبایل براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در کشور فراهم شده است و اپراتورهای موبایل بدون هیچ محدودیتی در این عرصه سرویس دهی کنند.

وی گفت: مطالعات بر روی ورود اپراتور جدید به عرصه تلفن همراه کشور برای ارائه خدمات نسل چهارم و بالاتر نیز ادامه دارد اما هنوز نهایی نشده و در مرحله مطالعات مقدماتی قرار دارد.

به گزارش مهر، انحصار ارائه خدمات نسل سوم موبایل در ایران 31 مردادماه به پایان می رسد و اپراتورهای فعال کشور می توانند از اول شهریورماه با دریافت مجوز ار سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات پروانه فعالیت در حوزه این خدمات دریافت کنند.

شماری از مشترکان نسل سوم موبایل تاکنون به صورت رسمی اعلام نشده اما گفته شده است که اپراتور رایتل طی 3 سال اخیر که از زمان ارائه این خدمات در ایران می گذرد کمتر ار 2 میلیون نفر مشترک دارد.

ضریب نفوذ موبایل در ایران بیش از 100 درصد است و طی 20 سال که از ورود موبایل به کشور می گذرد اپراتورهای موبایل موفق به ارائه خدمات نسل 2 و نسل 2.75 موبایل شده اند؛ این درحالی است که نسل چهارم موبایل هم اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا شکل تجاری به خود گرفته است.