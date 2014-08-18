داعش در عراق شکست خواهد خورد/تجزیه عراق پیامدهای خطرناکی برای منطقه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، جبران باسیل وزیر امور خارجه لبنان امروز با حسین الشهرستانی سرپرست وزارت خارجه عراق در بغداد دیدار کرد.

باسیل اظهار داشت: گروه داعش در عراق شکست خواهد خورد و این شکست آغاز شده است اما آیا پس از شکست این گروه تفکر داعش باقی خواهد ماند؟

وی در ادامه گفت: عراق و لبنان هر دو در معرض خطر امنیتی قرار دارند و کاهش شمار جمعیت شهروندان مسیحی عراق خطری برای این کشور به شمار می رود.

جبران باسیل از اقلیت های عراقی خواست که در کشورشان باقی بمانند، زیرا جامعه جهانی خواهان بقای این شهروندان در عراق و تامین نیازهای آنها است. وی در ادامه گفت: لبنان از دولت جدید عراق می خواهد که تامین حقوق اقلیت ها و حفظ امنیت آنها را به طور عملی در اولویت های خود قرار دهد.

وزیر امور خارجه لبنان از تمام طیف های مختلف عراق خواست که وحدت خود را حفظ و از تجزیه این کشور پرهیز کنند چرا که تجزیه عراق پیامدهای خطرناکی برای منطقه به همراه دارد.

جبران باسیل پیش از ظهر امروز برای دیدار با مقامات عراقی وارد بغداد شد.