316 پروژه در خراسان شمالی به بهره برداری می رسد

حسین علی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، از بهره برداری از 316 طرح و پروژه در خراسان شمالی همزمان با هفته دولت امسال خبر داد و افزود: این پروژه ها در شهرستان های هشت گانه استان در بخش های مختلف افتتاح خواهند شد.

وی اضافه کرد: پروژه های گازرسانی به روستاها، شهرها و صنایع، برق رسانی، اجرای راه روستایی، طرح های هادی روستایی، نوسازی مدارس، آب و فاضلاب روستایی و شهری، کشاورزی و ... از جمله طرح هایی هستند که همزمان با هفته دولت امسال در خراسان شمالی به بهره برداری می رسند.

به گفته وی در مجموع برای اجرایی شدن 316 طرح افتتاحی در هفته دولت در استان بیش از 93 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

این مسؤول افزود: طرح هایی که همزمان با هفته دولت امسال در خراسان شمالی به بهره برداری می رسند از محل اعتبارات استانی و ملی اجرا شده اند.

وی با اشاره به این که همزمان با هفته دولت امسال شماری از طرح های مصوب در سفر بابرکت مقام معظم رهبری به این استان نیز بهره برداری می شوند، اضافه کرد: اطلاعات مربوط به افتتاح طرح های مورد نظر به زودی اعلام خواهد شد.

علی نیا در ادامه در مورد سرنوشت پروژه های نیمه تمام در شهرستان های خراسان شمالی، اظهار داشت: اولویت دولت تدبیر و امید اتمام و بهره برداری از طرح هایی بود که پیشرفت فیزیکی مناسبی داشتند تا مردم زودتر از مزایای این طرح ها بهره مند شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت انفجار دفتر نخست وزيري در هشتم شهريور سال ۱۳۶۰ و شهادت دو يار ديرين امام و انقلاب و دو اسوه علم و تقوا، شهيد محمدعلي رجايي، رييس جمهور و محمدجواد باهنر، نخست وزير كه نمونه‏اي از دولتمردان مردمي بودند و نيز به منظور آشنايي مردم با فعاليت‏ها و بيان اهداف و برنامه‏هاي آينده دولت، از دوم تا هشتم شهريور به نام هفته دولت نامگذاری شده است.