به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و راه‌آهن تهران در چارچوب رقابت‌های هفته چهارم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* هواداران ذوب‌آهن از این بازی استقبال چندانی از این مسابقه به عمل نیاورده بودند و کمتر از هزار نفر از تماشاگران اصفهانی در این ورزشگاه حضور داشتند.

* اردشیر سعد محمدی مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان برای این بازی به ورزشگاه فولادشهر آمده بود و بازی را از نزدیک تماشا می‌کرد.

* ذوب‌آهن در این مسابقه با تغییرات بسیاری وارد زمین شده بود و قاسم دهنوی، هافبک این تیم که در هفته‌های گذشته به دلیل رفتارهای خود مورد انتقاد هواداران واقع شده بود، در لیست 18 نفره قرار نداشت.

* احسان پهلوان، مهاجم جوان ذوب‌آهن اصفهان در این بازی از ابتدای مسابقه در ترکیب تیم اصفهانی به میدان رفت.

* تعدادی از لیدرهای ذوب‌آهن که چند روز پیش با سرمربی ذوب‌آهن در تمرین این تیم درگیر شده بودند، ابتدا اجازه ورود به ورزشگاه را نیافته بودند و بعد از گذشت مدتی، وارد زمین بازی شدند.

* یحیی گل‌محمدی، سرمربی تیم ذوب‌آهن اصفهان که به دلیل اعتراض به داوری و محرومیت، نمی‌توانست روی نیمکت تیمش بنشیند، در این بازی از روی سکوها مسابقه را دنبال می‌کرد.

* تماشاگران ذوب‌آهن در دقایق پایانی نیمه نخست بازی به دلیل اعلام پنالتی به سود راه‌آهن تهران، علیه داور مسابقه شعار سر دادند.

* این تماشاگران همچنین شعارهایی علیه بازیکنان تیم خود و مهاجمانی که از موقعیت‌های خود استفاده نمی‌کنند، سر دادند.

* در بین دو نیمه این بازی از 10 آزاده اصفهانی به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن تقدیر شد.

* در دقیقه 70 مسابقه کارلوس سانتوس، مدافع ذوب‌آهن با سیامک کوهنورد درگیر شد و این درگیری یک کارت زرد برای این بازیکن به همراه داشت.